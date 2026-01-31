नारियल या सरसों का तेल? आपके बालों के लिए क्या है बेस्ट, जानें हेयर ग्रोथ का असली सीक्रेट

Advertisement
Coconut Oil vs Mustard Oil: लंबे और घने बालों के लिए नारियल और सरसों का तेल दोनों पर ही लोग भरोसा करते हैं. ऐसे में ये सवाल सवाल में आता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है. इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:31 PM IST
Coconut Oil vs Mustard Oil: हर व्यक्ति बालों की अच्छी ग्रोथ चाहता है. ऐसे में बालों पर तरह-तरह के तेलों का इस्तेमाल किया जाता हैं. लेकिन सदियों से लंबे और घने बालों के लिए नारियल और सरसों के तेल पर लोग भरोसा करते हैं. ऐसे में मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि दोनों में हम हमारे बालों के लिए कौन सा तेल ज्यादा बेहतर है. आपको बता दें, इन तेलों का असर आपके बालों की जरूरत पर निर्भर करती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको समझाएंगे कि हेयर ग्रोथ और मजबूती के लिए इन दोनों में से कौन सा तेल आपके लिए बेस्ट है?

 

नारियल तेल के फायदे
अगर आपको बालों में पोषण और नमी चाहिए, तो आपके लिए नारियल तेल बेस्ट है. नारियल तेल बालों को गहराई से पोषण देता है. इसमें फैटी एसिड मौजूद होता है, जो बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं और बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं. खासतौर पर ड्राई और बेजान बालों के लिए ये बेहद फायदेमंद है. नारियल तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या कम होती है. वहीं जिन लोगों के बाल पतले या ड्राई हैं, उनके लिए नारियल तेल बालों की ग्रोथ में धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से मदद करता है.

सरसों तेल के फायदे
सरसों तेल गर्म तासीर का माना जाता है. ऐसे में इसके इस्तेमाल से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों को ज्यादा पोषण मिलता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन होने से बालों की ग्रोथ तेज होती है. पोषण तत्वों से मौजूद सरसों तेल में विटामिन E, ओमेगा फैटी एसिड और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों के झड़ने को कम करते हैं. ऐसे में अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं या स्कैल्प कमजोर है, तो सरसों का तेल ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. 

 

किसके लिए कौन सा तेल है बेहतर?
अगर आपके बाल ड्राई, फ्रिजी या डैमेज हैं, तो नारियल तेल इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. ये बालों को मुलायम बनाते हैं और टूटने से बचाते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बालों की तेज ग्रोथ चाहिए, बाल झड़ते हैं या स्कैल्प में सुस्ती है, तो सरसों तेल ज्यादा फायदेमंद है. अच्छे नतीजों के लिए आप दोनों तेलों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. हफ्ते में 2 बार हल्की मालिश करने से बालों की ग्रोथ में सुधार आ सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

