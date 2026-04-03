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Hindi Newsलाइफस्टाइलनारियल पानी या छाछ, गर्मियों में सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट ने खोला राज

नारियल पानी या छाछ, गर्मियों में सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट ने खोला राज

तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी और छाछ पीने की सलाह दी जाती है. नारियल पानी और छाछ पीने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं सेहत के लिए छाछ या नारियल पानी क्या है बेहतर है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:30 AM IST
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नारियल पानी या छाछ, गर्मियों में सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट ने खोला राज

गर्मियों के मौसम में शरीर के लिए पानी बेहद जरूरी है. पानी की कमी से सेहत से संबंधी समस्या हो सकती है. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अक्सर लोगों को 8 से 9 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए छाछ या नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है. एशियन हॉस्पिटल की हेड डाइटिशियन कोमल मलिक के अनुसार जानते हैं सेहत के लिए नारियल पानी या छाछ क्या है बेहतर? 

नारियल पानी

नारियल पानी में पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडिया पाया जाता है. नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है. नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में मददगार है, शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, और हल्का और आसानी से पचने वाला होता है. डाइटिशियन के अनुसार अगर ज्यादा पसीना आता है. एक्सरसाइज करते हैं तो आप नारियल पानी पी सकते हैं. नारियल पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है. 

छाछ

छाछ में प्रोबायोटिक्स के गुण पाए जाते हैं जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. छाछ पीने से पाचन तंत्र मजबूत बनाता है. रोजाना छाछ पीने से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से राहत मिलती है. छाछ पीने से शरीर को ठंडक मिलती है. छाछ पीने से वजन कंट्रोल होता है. आपको पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस, अपच की समस्या रहती है, तो आपके लिए छाछ फायदेमंद हो सकता है. 

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क्या है अंतर 

नारियल पानी शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है. वहीं छाछ पाचन को मजबूत बनाने में मददगार होता है. नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक होते हैं. वहीं छाछ में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं. 

कब क्या चुनें 

डिहाइड्रेशन या थकान महसूस होने पर आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. 
खाना खाने के बाद आप छाछ का सेवन कर सकते हैं. 
गर्मी में बाहर जाने से पहले आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. 
पाचन की संबंधी समस्या होने पर छाछ का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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