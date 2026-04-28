रोज कॉफी पीने से कम हो सकती मेंटल एबिलिटी, ताजा स्टडी ने सबको किया हैरान

मेडिकल जर्नल नेचर कम्यूनिकेशंस में पब्लिश नई स्टडी के अनुसार रोजाना कॉफी पीने से आंतों में Cryptobacterium और Eggerthella बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है. ये बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स और न्यूरोट्रांसमीटर, खासकर गामा- अमीनोब्यूटिरिक एसिड को कम कर देते हैं. रोजाना कॉफी पीने से मेंटल एबिलिटी की समस्या हो सकती है.
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कॉफी को लेकर जो नया अध्ययन आया है, उससे कॉफी लवर्स को सावधान हो जाना चाहिए. मेडिकल जर्नल नेचर कम्युनिकेशन के मुताबिक़ लगातार कॉफी पीना दिमाग़ के लिए अच्छा नहीं है. इस रिसर्च के अनुसार, कॉफी पीने वालों की तुलना में कॉफी नहीं पीने वालों की याददाश्त बेहतर पाई गई है. रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से कॉफी नहीं पीते, उनकी मेमोरी परफॉर्मेंस उन लोगों से बेहतर था जो आदतन कॉफी पीते हैं या कॉफी के बिना जिनका दिन अधूरा रहता है. याददाश्त में अंतर के अलावा व्यवहार पर भी कॉफी का असर दिखाई दिया. कॉफी पीने वालों में बिना सोचे-समझे कोई काम करना और भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक देखी गई. स्टडी में पाया गया कि कॉफी छोड़ने के सिर्फ़ 2 हफ्तों के भीतर इन व्यवहारों में सुधार हुआ.
रिसर्च के अनुसार, कॉफी पीने वालों की आंतों में क्रिप्टोबैक्टेरियम और एगर्थेला जैसे कुछ खास बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है. जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते. इसका ये अर्थ है कि कॉफी हमारे गट माइक्रोबायोम की बनावट को बदल देती है. इसी वजह से कॉफी पीने वालों की याददाश्त और व्यवहार पर असर पड़ता है.
हालांकि इसी स्टडी में कॉफी को लेकर कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं. डिकैफ कॉफी यानी बिना कैफीन वाली कॉफी पीने वालों में सीखने की क्षमता और कुछ ख़ास घटनाओं को याद रखने में सुधार देखा गया है.साथ ही किसी भी तरह की कॉफी यानी कैफीन वाली हो या बिना कैफीन वाली कॉफी- दोनों तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मददगार हैं.
स्टडी के अनुसार लंबे समय तक कॉफी पीने से दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है. यानी कॉफी की लंबे समय की आदत से मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है या जल्दबाज़ी में आप निर्णय ले सकते हैं. कॉफी ज्यादा पीने से तनाव भी बढ़ जाता है.
स्टडी के अनुसार कॉफी का असर सेहत पर काफी खराब पड़ सकता है. ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन करने से इंसान के मेंटल एबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार बैलेंस मात्रा में कॉफी का सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.