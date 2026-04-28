Advertisement
trendingNow13196824
Hindi Newsलाइफस्टाइलरोज कॉफी पीने से कम हो सकती मेंटल एबिलिटी, ताजा स्टडी ने सबको किया हैरान

रोज कॉफी पीने से कम हो सकती मेंटल एबिलिटी, ताजा स्टडी ने सबको किया हैरान

मेडिकल जर्नल नेचर कम्यूनिकेशंस में पब्लिश नई स्टडी के अनुसार रोजाना कॉफी पीने से आंतों में Cryptobacterium और Eggerthella बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है. ये बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स और न्यूरोट्रांसमीटर, खासकर गामा- अमीनोब्यूटिरिक एसिड  को कम कर देते हैं. रोजाना कॉफी पीने से मेंटल एबिलिटी की समस्या हो सकती है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोज कॉफी पीने से कम हो सकती मेंटल एबिलिटी, ताजा स्टडी ने सबको किया हैरान

कॉफी को लेकर जो नया अध्ययन आया है, उससे कॉफी लवर्स को सावधान हो जाना चाहिए. मेडिकल जर्नल नेचर कम्युनिकेशन के मुताबिक़ लगातार कॉफी पीना दिमाग़ के लिए अच्छा नहीं है. इस रिसर्च के अनुसार, कॉफी पीने वालों की तुलना में कॉफी नहीं पीने वालों की याददाश्त बेहतर पाई गई है. रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से कॉफी नहीं पीते, उनकी मेमोरी परफॉर्मेंस उन लोगों से बेहतर था जो आदतन कॉफी पीते हैं या कॉफी के बिना जिनका दिन अधूरा रहता है. याददाश्त में अंतर के अलावा व्यवहार पर भी कॉफी का असर दिखाई दिया. कॉफी पीने वालों में बिना सोचे-समझे कोई काम करना और भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक देखी गई. स्टडी में पाया गया कि कॉफी छोड़ने के सिर्फ़ 2 हफ्तों के भीतर इन व्यवहारों में सुधार हुआ.

कॉफी पीने से याददाश्त पर पड़ता है असर 

रिसर्च के अनुसार, कॉफी पीने वालों की आंतों में क्रिप्टोबैक्टेरियम और एगर्थेला जैसे कुछ खास बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है. जो लोग कॉफी नहीं पीते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते. इसका ये अर्थ है कि कॉफी हमारे गट माइक्रोबायोम की बनावट को बदल देती है. इसी वजह से कॉफी पीने वालों की याददाश्त और व्यवहार पर असर पड़ता है.

कॉफी के फायदे 

हालांकि इसी स्टडी में कॉफी को लेकर कुछ अच्छी बातें भी सामने आई हैं. डिकैफ कॉफी यानी बिना कैफीन वाली कॉफी पीने वालों में सीखने की क्षमता और कुछ ख़ास घटनाओं को याद रखने में सुधार देखा गया है.साथ ही किसी भी तरह की कॉफी यानी कैफीन वाली हो या बिना कैफीन वाली कॉफी- दोनों तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मददगार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेमोरी होती है कमजोर 

स्टडी के अनुसार लंबे समय तक कॉफी पीने से दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है. यानी कॉफी की लंबे समय की आदत से मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है या जल्दबाज़ी में आप निर्णय ले सकते हैं. कॉफी ज्यादा पीने से तनाव भी बढ़ जाता है.

मेंटल एबिलिटी पर असर 

स्टडी के अनुसार कॉफी का असर सेहत पर काफी खराब पड़ सकता है. ज्यादा मात्रा में कॉफी का सेवन करने से इंसान के मेंटल एबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार बैलेंस मात्रा में कॉफी का सेवन करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
Maharashtra news
लोगों को खतरे में डाल रही बाई नाओ पे लेटर की स्कीम? लोन के नाम पर हो रही दबंगई
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
DNA
क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
Mumbai News
'नया नगर में भी ऑपरेशन सिंदूर चलाने का वक्त', मीरा रोड मामले पर ये क्या बोले राणे?
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
West Bengal
NIA की छापेमारी, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार...वोटिंग से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
Godhra municipal Election 2026
गोधरा ने रच दिया इतिहास, जिस वॉर्ड में है 100% मुस्लिम आबादी, वहां जीती हिंदू महिला
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
Ramesh Bhil
28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
Punjab news
यूरोप यात्रा ने पंजाब के किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले: भगवंत मान
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार
PM Modi
गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की बंपर जीत पर गदगद PM मोदी, वोटर्स का जताया आभार
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
assembly election exit poll 2026
बंगाल से केरल तक...किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल
Himachal Pradesh
इस राज्य में तीन चरणों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए पूरा शेड्यूल