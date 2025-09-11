Gen Z के बीच तेजी से वायरल हो रहा है कॉफी रेव्स का चलन, जानें क्यों महानगरों में बढ़ रहा है इस पार्टी ट्रेंड का क्रेज

Coffee Rave Trend: बहुत से लोगों के जेहन में पार्टी का नाम सुनते ही लाउड म्यूजिक, रंग-बिरंगे लाइट्स और लोगों की भीड़ आता है,पर ये सब अब आउट ऑफ फैशन हो गया है. आजकल महानगरों में एक नया पार्टी ट्रेंड बेहद जोरो- शोरों से वायरल हो रहा है जिसका नाम है कॉफी रेव्स. आज हम आपको बताएंगे कॉफी रेव आखिर क्या है.
Coffee Raves Gen Z Party Trend: पार्टी करना बहुत से लोगों को बेहद पसंद होता है. पार्टी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में शोर-गुल वाले गाने, तरह-तरह के लाइट्स और शराब ही ख्याल सबसे पहले आता है, पर आजकल की जनरेशन ने इस पुराने ट्रेंड को नकार दिया है. आजकल Gen Z के बीच एक पार्टी ट्रेंड काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसका नाम है कॉफी रेव्स. देश के बड़े शहरों में ये ट्रेंड जमकर वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ये कॉफी रेव्स का नया चलन और क्यों ये बन रहा है Gen Z की पसंद.
क्या है कॉफी रेव
आजकल बहुत सी पार्टियां सूरज ढलने के बाद नहीं बल्कि सूरज की पहली किरण पर शुरू होती हैं. सुबह सूरज निकलने के बाद आजकल कई कैफे कॉफी रेव्स जैसी पार्टियां होस्ट कर रहे हैं. ये पार्टी सुबह की पहली किरण से शुरु होती है जिसमें हाथों में शराब की प्याली नहीं बल्कि काफी का ग्लास होता है. कॉफी रेव पार्टी में लोग कॉफी की ग्लास के साथ सॉफ्ट म्यूजिक पर थिरकना पसंद करते हैं. इस पार्टी में हर उम्र के लोगों का स्वागत होता है. भारत में भी इस ट्रेंड का खास असर महानगरों में दिख रहा है.
माहौल
बहुत से लोग ऑफिस की थकान के बार रात को आराम करना पसंद करते हैं और सुबह ऑफिस जाने से पहले मूड फ्रेश करने के लिए कॉफी रेव्स पर जाना पसंद करते हैं. कॉफी रेव्स में लोग बिना शराब के अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं. कई जगहों पर लोगों की पसंद के मुताबिक सॉफ्ट और लाउड गाने बजते हैं. कई लोगों को अपने दिन की शुरुआत काफी के स्वाद के साथ अपने मनपसंद गाने पर थिरकते हुए करना पसंद होता है उन लोगों के लिए कॉफी रेव्स बिल्कुल परफेक्ट पार्टी ट्रेंड है.
सुकून
कॉफी रेव्स का एक्सपीरियंस नाइटलाइफ और पार्टियों से बिल्कुल अलग है. कॉफी रेव्स में लोग दिन की शुरुआत नाचते-गाते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं जिससे लोगों का दिन बन जाता है. इन पार्टियों में आंखों में चुभने वाली लाइट्स नहीं बल्कि आखों को सुकून देने वाली वार्म टोन की लाइट्स लगी होती है. कई जगहों पर कॉफी रेव के लिए किसी आर्टिफिशियल लाइट का नहीं बल्कि नेचुरल लाइट यानी सूरज की किरणों का भी सहारा लिया जाता है. कॉफी रेव्स का चलन का Gen Z के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है बहुत से लोग इन पार्टियों का विडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.