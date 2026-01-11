क्या आप भी ठंड में पीते हैं गर्म पानी? आयुर्वेद से समझें सर्दियों में पानी पीने का सही तरीका..

Advertisement
Cold vs Warm Water Benefits: ज्यादातर लोग ठंड में गुनगुना पानी पीना पसंद करते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर्दियों में ठंडा या गर्म कैसे पानी पीना चाहिए?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:15 PM IST
Right Way to Drink Water in Winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ बीमारियां लेकर आता है. ऐसे में इस मौसम में गर्मियों की तुलना में खुद का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है. खासकर इस मौसम में शरीर में पानी की कमी होना आम हो जाता है. इसका बड़ा कारण ये है कि ठंड के कारण पानी पीना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग ठंड में गुनगुना पानी पीना ही बेहतर समझते हैं. लेकिन क्या सच में ठंड में गुनगुना पानी पीना ही अच्छा होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में ठंडा पानी पीना फायदेमंद है या गर्म पानी?

 

गुनगुने पानी पीने के फायदे
- पहले बात करते हैं गर्म या गुनगुने पानी की. गुनगुने पानी का सेवन ठंडे पानी की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है. गुनगुना पानी पीने से पाचन अग्नि तेज होती है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है और पेट से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं. 
- दूसरा, गुनगुना पानी गले के लिए औषधि की तरह काम करता है. सर्दी से गले में होने वाले संक्रमण या टॉन्सिल की समस्या होने का खतरा भी कम होता है और आवाज मधुर बनी रहती है.
- तीसरा, गुनगुना पानी किडनी और ब्लैडर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे वो अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं और समय-समय पर विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं.
- चौथा, सर्दियों में वात और कफ दोनों में वृद्धि होती है. वात और कफ को संतुलित रखने के लिए गुनगुना पानी दवा की तरह काम करता है और सर्दी और जुकाम होने से भी बचाता है.

नॉर्मल पानी पीने के फायदे
- वहीं दूसरी तरफ सामान्य या मटके का पानी पीने के अपने फायदे होते हैं. अगर थकान और चक्कर आने की परेशानी होती है, तो ठंडा पानी राहत देता है और घबराहट से भी निजात दिलाता है. 
- दूसरा, शरीर में होने वाली जलन और रक्त संबंधी दोषों की वजह से होने वाली समस्याओं में भी ठंडा पानी राहत देता है.
- अगर बीपी की समस्या है, तब ठंडा पानी पीना लाभकारी होता है.

 

इन लोगों को ठंडा पानी पीने से करना चाहिए परहेज
लेकिन कुछ लोगों को ठंडे पानी से परहेज करना चाहिए. जैसे, जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, पसलियों में दर्द की समस्या है, कफ बढ़ा हुआ है, या भूख न लगने की समस्या है, उन्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. यह परेशानियों को और बढ़ा सकता है. 

 

कब और कितना पानी पीना चाहिए?
अब सवाल है कि कब और कितना पानी पीना चाहिए. गर्मी हो या सर्दी, सुबह गर्म पानी का सेवन जरूर करें. उतना ही पानी पीएं, जितनी जरूरत हो. बिना प्यास लगे, जबरदस्ती पानी पीने की कोशिश न करें. दूसरा, भोजन से 30 मिनट पहले गुनगुना पानी जरूर पीएं, इससे पेट की पाचन शक्ति तेज होती है और भूख अच्छे से लगती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

