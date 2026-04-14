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Hindi Newsलाइफस्टाइलसिंपल सी साड़ी में रॉयल अंदाज पाने के लिए सिलवाएं ये कॉलर ब्लाउज डिजाइन, निखार देगा आपकी पर्सनैलिटी

सिंपल सी साड़ी में रॉयल अंदाज पाने के लिए सिलवाएं ये कॉलर ब्लाउज डिजाइन, निखार देगा आपकी पर्सनैलिटी

Collar Blouse Designs: साड़ी पहनना महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद होता है. सिंपल सी साड़ी में रॉयल अंदाज पाने के लिए आपको आज कुछ कॉलर ब्लाउज डिजाइन को दिखाते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:57 AM IST
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सिंपल सी साड़ी में रॉयल अंदाज पाने के लिए सिलवाएं ये कॉलर ब्लाउज डिजाइन, निखार देगा आपकी पर्सनैलिटी

Collar Blouse Designs:  साड़ी का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसको महिलाएं पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. किसी खास जगह पर जाने के लिए अलग-अलग डिजाइन वाली साड़ियों को पहनते हैं. अक्सर महिलाएं रॉयल और स्टाइलिश लुक पाने के लिए अपने लुक को काफी ज्यादा भारी-भरकम बना देते हैं, लेकिन इससे आपका लुक काफी ज्यादा बेकार और दबा-दबा महसूस भी होगा. भारी और डिजाइनर साड़ी की जगह पर आप हल्की साड़ी में भी एक रॉयल अंदाज पा सकते हैं. अगर आप एक सिंपल और हल्की सी साड़ी को भी खास अंदाज में रखना चाहते हैं, तो आप कुछ लेटेस्ट कॉलर वाले ब्लाउज को पहन सकती हैं. ये ब्लाउज आजकल सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिल रही है.
 

कॉलर वाले ब्लाउज इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं. लड़कियों को इस तरह के डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं आप अपने टेलर भैया से इस तरह के डिजाइन को बनवा सकते हैं. किसी भी साधारण  सी साड़ी को शाही अंदाज देने के लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा. आइए आपको बताते हैं डिजाइन.
 

कॉलर वाले ब्लाउज के लेटेस्ट डिजाइन
 

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1. एम्ब्रॉयडर्ड कॉलर ब्लाउज

आजकल सोशल मीडिया पर महिलाओं को एम्ब्रॉयडर्ड कॉलर ब्लाउज डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आते हैं. इसको पहनने के बाद आप काफी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी. यह डिजाइन शादी, रिसेप्शन या पार्टी के लिए अगर आप सिलवाकर पहनेंगी, तो खूब प्यारी दिखेंगी.
 

2. हाई नेक कॉलर ब्लाउज

अगर आप कहीं आने-जाने के लिए साड़ी के साथ कुछ खास पहनने की सोच रही हैं,तो आप हाई नेक कॉलर ब्लाउज को सिलवा सकती हैं. यह डिजाइन आपकी गर्दन को खूबसूरती से कवर करके आपको एक रॉयल लुक देता है.
 

3. बटन कॉलर स्टाइल ब्लाउज

साड़ी में गजब का रॉयल टच अगर आप पाना चाहती हैं, तो आप बटन कॉलर स्टाइल ब्लाउज को पहन सकती हैं. यह डिजाइन किसी भी खास मौके पर आपकी साड़ी लुक को एकदम बेस्ट बना देगा. हर कोई आपकी जमकर तारीफ करता रहेगा.
 

4. रफल हॉल्टर नेक कॉलर ब्लाउज

रफल हॉल्टर नेक कॉलर ब्लाउज आपके साड़ी लुक को बेहद ही हटके और अलग बना देगा. इसको पहनने के बाद हर कोई आपको ही देखता ही रह जाएगा. सिंपल सी साड़ी के साथ यह ब्लाउज आपको स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देगा.
 

5. फ्रंट जिप वाला कॉलर ब्लाउज 

आजकल की लड़कियों को साड़ी के साथ में फ्रंट जिप वाला कॉलर ब्लाउज बेहद ही पसंद आएगा. साड़ी के साथ अच्छे तरीके से ड्रेप करके आप पहन सकती हैं. साड़ी लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना देगा.
 

(ये भी पढ़ें:  प्लस साइज वाली महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये कम्फर्टेबल समर आउटफिट्स, देखें ड्रेसेस)

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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