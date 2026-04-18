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बच्चों के रंग-बिरंगे कपड़ों में छिपा है पॉइजन, एलर्जी से लेकर हो सकती है ये समस्या

क्या आपके बच्चों को चमकदार और चटख रंग वाले कपड़े अच्छे लगते हैं. क्या आप जानते हैं चमकदार कपड़े आपके बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो कता है. एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि चकमदार कपड़ों में केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:49 PM IST
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बच्चों के रंग-बिरंगे कपड़ों में छिपा है पॉइजन, एलर्जी से लेकर हो सकती है ये समस्या

हाल ही में हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बच्चों के कपड़ों में सीसा यानी लेड और कई खतरनाक केमिकल्स की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई है. ये फैशनेबल कपड़े धीरे-धीरे बच्चों को कैंसर और दिमागी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं.सवाल उठता है क्यों भारत में बिकने वाले कपड़ों की क्वालिटी विदेशों के मुकाबले इतनी खराब है.अमेरिका के इंडियाना स्थित मरीअन यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में एक चौंकाने वाली जांच हुई. शोधकर्ताओं ने बाजार में बिकने वाली बच्चों की 11 रंगीन शर्टों का टेस्ट किया और पाया कि इन सभी में लेड की मात्रा 100 PPM के सरकारी सुरक्षा मानक से कहीं ज्यादा थी. दरअसल कपड़ों को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि छोटे बच्चे अक्सर अपने कपड़ों को मुंह में डालते हैं या उन्हें चबाते हैं. ऐसा करने से कपड़ों में मौजूद ये जहरीला सीसा सीधे उनके शरीर के अंदर चला जाता है.सर गंगा राम अस्पताल के डॉ पल्मोनोलॉजिस्ट धीरेन गुप्ता  से जानते हैं कैसे चमकदार कपड़े बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है. 

लेड यानि सीसा का सेहत पर क्या पड़ता है असर 

दिमाग और किडनी पर सीधा हमला
बच्चों में भूलने की बीमारी और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है

नोनिल फेनॉल कैसे है नुकसानदायक

शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है.
यह कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है

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एजो डाई के नुकसान 

कपड़ों को चटक रंग देने वाला केमिकल
त्वचा की गंभीर एलर्जी और
फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है

पीएफए यानि फॉरएवर केमिकल के नुकसान 

शरीर से कभी बाहर नहीं निकलता.
लिवर को खराब करता है
इम्युनिटी कमजोर कर देता है

भारत की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है

नई दिल्ली की संस्था टॉक्सिक्स लिंक ने एक डरावनी रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40 बड़े ब्रांड्स के कपड़ों में खतरनाक केमिकल्स मिले हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है. इनमें नोनिल फेनॉल जैसे केमिकल्स हैं जो यूरोप और अमेरिका में पूरी तरह बैन हैं. ये रसायन शरीर के हार्मोन बिगाड़ देते हैं और कैंसर की वजह बन सकते हैं. भारत में इनकी मात्रा तय सीमा से 9 गुना ज्यादा पाई गई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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