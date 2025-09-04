रंगों में छिपी है आपके मूड की चाबी! जानिए कैसे कलर थेरेपी बदल सकती है आपकी जिंदगी
रंगों में छिपी है आपके मूड की चाबी! जानिए कैसे कलर थेरेपी बदल सकती है आपकी जिंदगी

Colour Therapy: रंग-बिरंगे रंग दिखने में सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन में ऊर्जा, शांति, खुशी और पॉजिटिविटी की लहर लेकर आते हैं. आज हम आपको एक ऐसी थेरेपी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है. आज हम आपको बताएंगे कलर थेरेपी क्या होती है और ये हमारे मन पर कैसे असर डालती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:18 PM IST
रंगों में छिपी है आपके मूड की चाबी! जानिए कैसे कलर थेरेपी बदल सकती है आपकी जिंदगी

What Is Colour Therapy: हर रंग की अपनी एक अलग कहानी होती है. बहुत से रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लोगों को खुशी मिलती है, तो कई रंग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर चिड़चिड़ापन महसूस होता है. रंग न सिर्फ खूबसूरती से जुड़े होते हैं, बल्कि ये साइकोलॉजी का भी एक अहम हिस्सा हैं. आजकल बहुत से लोग कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके अपने मूड को भी ठीक कर रहे हैं.

कलर थेरेपी
कलर थेरेपी के अनुसार, हर एक रंग में एक अलग तरह की वाइब्रेशन और ऊर्जा होती है, जो लोगों के शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित कर सकती है. ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने होते हैं. अलग-अलग रंगों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है. आज हम आपको बताएंगे कलर थेरेपी में अलग-अलग रंगों का क्या महत्व होता है.

लाल रंग
लाल रंग को अक्सर जोश, शक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है. लाल रंग शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है. अगर आप पूरे दिन खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, तो लाल रंग के कपड़े पहनना आपके लिए काफी प्रभावशाली हो सकता है.

पीला रंग
कलर थेरेपी के अनुसार, पीला रंग मन की खुशी और पॉजिटिविटी का प्रतीक है. कई रिसर्च में यह माना गया है कि पीला रंग देखने से हमारा मूड हल्का हो सकता है और मानसिक शांति भी मिल सकती है. हर रोज़ सुबह पीले फूल या पीले रंग की चीजें देखने से दिन की शुरुआत खुशनुमा हो सकती है.

fallback
 

हरा रंग
कलर थेरेपी के अनुसार, हरा रंग शांति, संतुलन और ताजगी का प्रतीक है. यह मानसिक तनाव को कम करता है और आंखों को आराम भी देता है. अगर आप रोज़मर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थकान महसूस कर रहे हैं, तो लंबे समय तक हरे रंग के वातावरण में समय बिताने से आपको काफी आराम मिलेगा.

नीला रंग
कलर साइकोलॉजी और कलर थेरेपी के अनुसार, नीला रंग मन को ठंडक और शांति देता है. बेचैनी और तनाव की स्थिति में यह रंग मानसिक शांति प्रदान करता है. नीले रंग का इस्तेमाल ध्यान, योग या पढ़ाई के समय किया जा सकता है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Colour Therapycolour Psychology

