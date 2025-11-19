कैंसर जैसी बीमारियों पर लगाम लगा सकता है ये छोटा सा प्लांट, लिवर के लिए भी मददगार

Singhparni: सिंहपर्णी एक बेहद आम लेकिन बेशुमार गुणों वाला मेडिसिनल प्लांट है. इसकी पत्तियां, जड़ और फूल तीनों का ही इस्तेमाल नेचुरल मेडिसिन में लंबे वक्त से किया जा रहा है. आम भाषा में कहें तो ये छोटा-सा पौधा शरीर को अंदर से साफ कर कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है.

कैंसर से बचाव

सबसे पहले बात करें इसकी एंटी-कैंसर पॉपर्टीज की. सिंहपर्णी में ल्यूटोलिन और विटामिन-सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में बनने वाले हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. कुछ पुराने रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि इसकी जड़ का अर्क कुछ कैंसर सेल्स पर कीमोथेरेपी जैसा रिस्पॉन्स दे सकता है, वो भी बिना नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाए.

लिवर के लिए अच्छा

ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है और पित्त निर्माण को बढ़ाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और भारीपन, अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं. जिन लोगों को फैटी लिवर या शराब/दवाइयों के कारण लिवर पर असर पड़ता है, उनके लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ-साथ इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

यूरिन इंफेक्शन से सेफ्टी

ये पौधा प्राकृतिक मूत्रवर्धक (Natural diuretics) भी है. ये शरीर से एक्सट्रा पानी और नमक को निकालता है. इससे सूजन, पानी भरना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों में राहत मिल सकती है. यूरिन इंफेक्शन में भी ये मददगार माना जाता है. इसके अलावा इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये त्वचा को चमकदार रखने, उम्र के असर को धीमा करने और सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

डायबिटीज में असरदार

ब्लड शुगर कंट्रोल में भी सिंहपर्णी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद इंसुलिन शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायता करता है. हड्डियों के लिए यह इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन-के भरपूर होते हैं. प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने, वजन काबू में रखने और पाचन सुधारने में भी यह पौधा कई तरह से मददगार साबित होता है. इसे आप चाय, सूप, सलाद, रस या सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं. इसके साथ डीआईपी डाइट अपनाने पर और भी बेहतर फायदा मिलता है.

