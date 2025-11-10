Advertisement
लगभग हर इंसान पहली नौकरी में करता है ये 4 गलतियां, पहले से जाने लें; वरना बिगड़ सकता है करियर

First Job Mistake: पहली नौकरी यादगार होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी होती है. ऐसे में इस वक्त जाने-अनजाने में कई गलतियां हो जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको कई 4 कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपकी करियर पर बुरा असर डाल सकती है. 

 

Nov 10, 2025
लगभग हर इंसान पहली नौकरी में करता है ये 4 गलतियां, पहले से जाने लें; वरना बिगड़ सकता है करियर

Corporate Life Common Mistakes: पहली नौकरी हर इंसान के जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है. इस समय ही आप प्रोफेशनल दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं. लेकिन इस दौरान जाने-अनजाने में इंसान कई गलतियां कर देता है, ये छोटी-छोटी गलतियां आपके पूरे करियर पर बुरा असर डाल सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इन ही 4 गलतियों के बारे में बताएंगे..

 

समय पर पाबंदी को हल्के में न लें
कई नए कर्मचारी ऑफिस समय पर पहुंचने को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं. वे सोचते हैं कि थोड़ी देर से पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही आदत आपकी इमेज को खराब क देती है. ऑफिस समय पर आना प्रोफेशनलिज्म की पहली निशानी होती है. ऑफिस समय पर पहुंचने वाले लोग और अपने काम को समय पर पूरा करने वाले लोग, अपने बॉस और  टीम दोनों की नजरों में भरोसेमंद बन जाते हैं. 

सीखने की इच्छा न रखना
पहली नौकरी में कई बार लोग ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर सीखना बंद कर देते हैं. लेकिन हर दिन कुछ नया सीखना आपके विकास के लिए बेहद जरूरी होता है. ऐसे में अपने सीनियर्स से मार्गदर्शन लें, फीडबैक को खुले मन से स्वीकर करें और हर काम में बेहतर करने की कोशिश करें. यह आदत आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी.

 

ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल न हो
कई बार जल्दी दोस्त बनाने या जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में पहले नौकरी में ही हम ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं. लेकिन आपको बता दें, ये करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. किसी दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करना या गॉसिप करना आपकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर सकता है. ऐसे में हमेशा अपने काम पर ध्यान दें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं. 

 

जिम्मेदारियों से भागना
पहली नौकरी में कुछ लोग जिम्मेदारी लेने से डरने लगते हैं. वे सोचते हैं कि गलती हुई तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चुनौतीपूर्ण कामों से दूर रहते हैं. लेकिन असल में, जिम्मेदारी उठाने से ही ग्रोथ का रास्ता खुलता है. अगर आप नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो आपके सीनियर्स आपको एक भरोसेमंद और सक्षम कर्मचारी के रूप में देखेंगे. 

 

