आपकी इन गलतियों से होता है हेयर फॉल, आज ही करें ये बदलाव!

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. क्या आप जानते हैं आपकी कुछ खराब आदतों की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है. आइए जानते हैं किन आदतों की वजह से होता है हेयर फॉल.

Written By  IANS|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:58 PM IST
आयुर्वेद में बालों की देखभाल को बहुत अहम माना गया है. पुराने समय से यह कहा जाता रहा है कि बाल सिर्फ सौंदर्य को ही बढ़ावा नहीं देते, बल्कि यह हमारी सेहत और जीवनशैली का भी अक्ष हैं. आयुर्वेद के अनुसार, हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है और वात, पित्त और कफ के आधार पर बालों को पोषण देने का तरीका भी बदलता है.

ज्यादा तेल लगाना हो सकता है नुकसानकारी 
सही तेल का इस्तेमाल, सही मात्रा, सही तापमान और सही समय आदि इन सबका ध्यान रखना जरूरी है. आजकल लोग बालों में तेल तो लगाते हैं, लेकिन अक्सर कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से उनका फायदा नहीं मिलता और बाल कमजोर या रूखे दिखने लगते हैं. सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है बहुत ज्यादा तेल लगाना. लोग सोचते हैं कि ज्यादा तेल लगाने से बाल जल्दी चमकेंगे और मजबूत होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. अगर बालों में जरूरत से ज्यादा तेल होगा, तो वह चिपचिपे हो जाएंगे और बाल धोने में भी परेशानी होगी. आयुर्वेद में यही बताया गया है कि तेल उतना ही लगाना चाहिए, जितना बाल और स्कैल्प को चाहिए. हल्का सा तेल, जो उंगलियों से आसानी से स्कैल्प तक पहुंच सके, काफी होता है. इससे बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है और बाल मजबूत बनते हैं.

गर्म तेल का इस्तेमाल करना 
एक और बड़ी गलती है बहुत गर्म तेल का इस्तेमाल करना. बहुत गर्म तेल बालों और सिर की त्वचा दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इससे बालों की नमी चली जाती है और बाल टूटने लगते हैं. इसलिए तेल को हल्का गुनगुना करना चाहिए, ताकि वह बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचा सके, लेकिन बालों और स्कैल्प को नुकसान न पहुंचे. हल्का गर्म तेल लगाने से बाल न केवल मजबूत बनते हैं, बल्कि उनकी चमक भी बढ़ती है.

रातभर तेल लगाना भी है गलत 
रातभर तेल लगाकर सोना भी सही तरीका नहीं है. पहले के समय में लोग रातभर तेल लगाकर सोते थे, लेकिन आज के समय में हवा में धूल और गंदगी ज्यादा है. रातभर तेल लगे रहने से सिर पर धूल जम सकती है और बालों में खुजली या संक्रमण हो सकता है. इसलिए तेल लगाने के बाद लगभग आधे घंटे तक हल्की मालिश करके बाल धोना ही सही रहता है. इससे बालों को जरूरी पोषण मिलता है और सिर साफ रहता है.

2 से 3 बार तेल लगाएं
अक्सर लोग हर दिन तेल लगाते हैं, लेकिन यह आदत सही नहीं है. रोज तेल लगाने से बालों में ज्यादा चिपचिपापन आ जाता है और स्कैल्प की अपनी तेल बनाने की क्षमता कम हो जाती है. आयुर्वेद के अनुसार, सप्ताह में दो या तीन बार तेल लगाना पर्याप्त होता है. इससे बाल मजबूत रहते हैं, उनकी चमक बनी रहती है, और बालों की जड़ों तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है.

इन तेल का करें इस्तेमाल 
सही तेल का चुनाव भी बहुत जरूरी है. हर किसी के बालों की जरूरत अलग होती है. अगर बाल सूखे हैं, टूटते हैं, या झड़ते हैं, तो नारियल, बादाम, या आंवला तेल अच्छे रहते हैं. ये बालों में नमी बनाए रखते हैं और जड़ों को मजबूत करते हैं. अगर बाल जल्दी तैलीय हो जाते हैं या बाल बहुत चिपचिपे लगते हैं, तो जैतून या अरंडी का तेल इस्तेमाल करना चाहिए. इससे बाल मजबूत होते हैं और स्कैल्प संतुलित रहता है. गलत तेल चुनने से बालों को नुकसान भी हो सकता है और उनकी चमक भी कम हो सकती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

IANS

