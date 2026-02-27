छोटी सी आदत बड़ा नुकसान! हर वक्त शिकायत की आदत पड़ सकती है भारी, घट सकती है सोचने और सीखने की ताकत

Advertisement
अक्सर नापसंद चीजों के बारे में शिकायत करना कई बार हल्का महसूस कराता है. ऑफिस का तनाव हो या घर की छोटी परेशानियां, मन करता है किसी से कहकर दिल हल्का कर लें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वक्त शिकायत करते रहना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपके दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:17 AM IST
शिकायत करना इंसानी स्वभाव है लेकिन इसे आदत बना लेना नुकसानदेह हो सकता है. बहुत से लोगों को लगता है कि वो शिकायत कर के अपने दिल और मन का बोझ हल्का कर लेते हैं पर बार बार ऐसा करने से दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है. बार-बार शिकायत करने से दिमाग के न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाते हैं जो नेगेटिव सोच से जुड़े होते हैं. इससे दिमाग कमियों पर ज्यादा तेजी से ध्यान देने लगता है और पॉजिटिव चीजें नजरअंदाज होने लगती हैं. लंबे समय में ये आदत सोचने, समझने और नई चीजें सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है.

पड़ता है बुरा असर
अक्सर लोग जब किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है. अगर आप हर स्थिति में कमी ढूंढते हैं और शिकायत करते हैं तो दिमाग उसी तरह से सोचने लगता है. धीरे-धीरे ये नेगेटिविटी आपकी आदत बन जाती है और आप बिना सोचे समझे शिकायत करने लगते हैं. लगातार शिकायत करने से फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स भी एक्टिव हो जाता है. इससे दिल की धड़कन बढ़ती है और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है. 

कोर्टिसोल होता है रिलीज
बहुत से साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बार-बार शिकायत करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल काफी तेजी से बढ़ सकता है. जब कोर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो ये दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है. ऐसा होने से लोगों को छोटी बातों में भी उलझन दिखाई देने लगती हैऔर बड़े  फैसले लेने में काफी दिक्कत होती है. अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.

माहौल का भी होता है असर
हर वक्त सिर्फ खुद शिकायत करना ही नहीं बल्कि दूसरों की लगातार शिकायतें सुनना भी दिमाग पर असर डालता है. ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के इमोशंस को कॉपी करने लगते हैं. इसलिए अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर समय नेगेटिव बातें होती हैं तो आपका मूड और सोच भी वैसी ही हो जाता है. कई बार जब लोग किसी फिल्म को बेहद गंभीरता से देखते हैं जो वो उस मूवी के कैरेक्टर की तरह भी बिहेव करने लग जाते हैं. 

कैसे छोड़ें ये आदत
इस आदत से बाहर निकलने के लिए छोटी शुरुआत करें. जब भी शिकायत करने का मन हो तो खुद से पूछें क्या इसका कोई समाधान है. अगर है तो उस पर फोकस करें और अगर कोई रास्ता नहीं है तो उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करें. हर रोज मेडिटेशन करें और एक डायरी में हर दिन की 4 अच्छी चीजें लिखें, प्रैक्टिस दिमाग को पॉजिटिव दिशा में ट्रेन करती है. अगर आप अपनी सोचने और सीखने की ताकत को मजबूत रखना चाहते हैं तो नेगेटिविटी से दूरी बनाएं और सॉल्यूशन पर ध्यान दें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

Negative Thinkingcomplaining can affect brain

