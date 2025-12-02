भूलकर भी इग्नोर ना करें पैरों की खुजली, हो सकता है इस बड़ी बीमारी का संकेत

Foot Itching Liver Symptoms: सर्दियों में हाथ पैरों में खुजली होना यूं तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये हर बार सामान्य खुजली हो ये जरूरी नहीं है. ज्यादातर लोग हाथ पैरों में होने वाली खुजली को ड्राई स्किन या नॉर्मल एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं जोकि पूरी तरह गलत है. लेकिन बिना किसी रैश और साफ वजह के लगातार पैर में खुजली होना बॉडी में पल रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है. चलिए जानते हैं.

दरअसल, लगातार पैरों में खुजली होना लिवर की ओर इशारा हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक हथेलियों और तलवों पर होने वाली खुजली लिवर की प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हो सकता है. दरअसल, जब लिवर के काम करने की छमता कम हो जाती है तब बॉडी में बाइल एसिड बढ़ने लगता है और स्किन के नीचे स्टोर होने लगता है जो नसों को उत्तेजित करता है और तेज खुजली का कारण बनता है. इस खुजली को "कोलेस्टैटिक प्र्यूरिटस" कहते हैं. यदि पैरों की खुजली रात को बढ़ जाती है और तेल या मॉइस्चराइजर लगाने से भी खुजली शांत नहीं होती तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. दरअसल, लिवर से जुड़ी कई बीमारियों में होने वाली खुजली को लेकर अभी तक साइंटिस्ट कोई ठोस कारण तो नहीं तय कर पाए. एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

बाइल सॉल्ट स्टोर होना

आसान भाषा में समझे तो जब लिवर के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है या जब लिवर कमजोर पड़ने लगता है तब बाइल सॉल्ट बॉडी में सही से फिल्टर नहीं हो पाता है और बढ़ने लगता है जिससे ये स्किन के नीचे स्टोर होने लगता है और नसों पर असर डालता है जिससे खुजली होती है. हालांकि कुछ मामलों में बाइल सॉल्ट बढ़ने के बाद भी खुजली महसूस नहीं होती है और कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी खुजली होने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिस्टामाइन का बढ़ना

जिन लोगों को लिवर की समस्या के कारण खुजली होती है उन पेशेंट्स में हिस्टामाइन का स्तर बढ़ा हुआ पाया जा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि ये इस सिचुएशन में एंटीहिस्टामीन दवाएं भी राहत देने में कारगर साबित नहीं हो पाती हैं.

लिवर से जुड़ी खुजली कैसे पहचाने?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, यदि खुजली छह हफ्ते से ज्यादा बनी रहे तो ये "कोलेस्टैटिक प्र्यूरिटस" कहलाती है.

आम खुलती और लिवर के कारण होने वाली खुजली में अंतर

जो खुलती लिवर में कमी के कारण महसूस होती है उसकी कुछ पहचान हैं. सबसे पहली पहचान तो ये है कि लिवर में प्रॉब्लम के चलते होने वाली खुजली अक्सर रात में बढ़ती है. इसके अलावा ये खुजली बिना रैश के होती है. ये खुजली अक्सर हथेली और पैरों में महसूस होती है या यहां से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: घंटों टॉयलेट में बैठना बंद, मिनटों में साफ होगा पेट! फॉलो करें ये 4 नेचुरल टिप्स

कैसे राहत पाएं

1. अगर आपको रात को पैर या हाथ खुजाने की आदत है तो हाथों में दस्ताने पहने वरना जख्म हो सकता है.

2. जिन लोगों को लिवर में कमी के चलते खुजली की समस्या है उन्हें गर्म पानी में नहाने से बचना चाहिए. वे गुनगुने या ठंडे पानी से स्नान करें.

3. अगर भयानक खुलती होती है तो हाथों से त्वचा को सहलाएं, नाखून या किसी नुकीली चीज से ना खुजाएं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है