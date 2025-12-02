Advertisement
भूलकर भी इग्नोर ना करें पैरों की खुजली, हो सकता है इस बड़ी बीमारी का संकेत

Itching On Feet Causes:​ सर्दियों में कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं इन्हीं में एक है खुजली की समस्या, लेकिन अगर ये खुजली पैरों होती है और लगातार बनी रहती है जो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर ना करें. ये कई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है. चलिए जानते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:07 PM IST
भूलकर भी इग्नोर ना करें पैरों की खुजली, हो सकता है इस बड़ी बीमारी का संकेत

Foot Itching Liver Symptoms: सर्दियों में हाथ पैरों में खुजली होना यूं तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये हर बार सामान्य खुजली हो ये जरूरी नहीं है. ज्यादातर लोग हाथ पैरों में होने वाली खुजली को ड्राई स्किन या नॉर्मल एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं जोकि पूरी तरह गलत है. लेकिन बिना किसी रैश और साफ वजह के लगातार पैर में खुजली होना बॉडी में पल रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है. चलिए जानते हैं.

दरअसल, लगातार पैरों में खुजली होना लिवर की ओर इशारा हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक हथेलियों और तलवों पर होने वाली खुजली लिवर की प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हो सकता है. दरअसल, जब लिवर के काम करने की छमता कम हो जाती है तब बॉडी में बाइल एसिड बढ़ने लगता है और स्किन के नीचे स्टोर होने लगता है जो नसों को उत्तेजित करता है और तेज खुजली का कारण बनता है. इस खुजली को "कोलेस्टैटिक प्र्यूरिटस" कहते हैं. यदि पैरों की खुजली रात को बढ़ जाती है और तेल या मॉइस्चराइजर लगाने से भी खुजली शांत नहीं होती तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. दरअसल, लिवर से जुड़ी कई बीमारियों में होने वाली खुजली को लेकर अभी तक साइंटिस्ट कोई ठोस कारण तो नहीं तय कर पाए. एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

बाइल सॉल्ट स्टोर होना
आसान भाषा में समझे तो जब लिवर के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है या जब लिवर कमजोर पड़ने लगता है तब बाइल सॉल्ट बॉडी में सही से फिल्टर नहीं हो पाता है और बढ़ने लगता है जिससे ये स्किन के नीचे स्टोर होने लगता है और नसों पर असर डालता है जिससे खुजली होती है. हालांकि कुछ मामलों में बाइल सॉल्ट बढ़ने के बाद भी खुजली महसूस नहीं होती है और कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी खुजली होने लगती है.

हिस्टामाइन का बढ़ना
जिन लोगों को लिवर की समस्या के कारण खुजली होती है उन पेशेंट्स में हिस्टामाइन का स्तर बढ़ा हुआ पाया जा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि ये इस सिचुएशन में एंटीहिस्टामीन दवाएं भी राहत देने में कारगर साबित नहीं हो पाती हैं.

लिवर से जुड़ी खुजली कैसे पहचाने?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, यदि खुजली छह हफ्ते से ज्यादा बनी रहे तो ये "कोलेस्टैटिक प्र्यूरिटस" कहलाती है. 

आम खुलती और लिवर के कारण होने वाली खुजली में अंतर
जो खुलती लिवर में कमी के कारण महसूस होती है उसकी कुछ पहचान हैं. सबसे पहली पहचान तो ये है कि लिवर में प्रॉब्लम के चलते होने वाली खुजली अक्सर रात में बढ़ती है. इसके अलावा ये खुजली बिना रैश के होती है. ये खुजली अक्सर हथेली और पैरों में महसूस होती है या यहां से शुरू होती है.
कैसे राहत पाएं
1. अगर आपको रात को पैर या हाथ खुजाने की आदत है तो हाथों में दस्ताने पहने वरना जख्म हो सकता है.

2. जिन लोगों को लिवर में कमी के चलते खुजली की समस्या है उन्हें गर्म पानी में नहाने से बचना चाहिए. वे गुनगुने या ठंडे पानी से स्नान करें.

3. अगर भयानक खुलती होती है तो हाथों से त्वचा को सहलाएं, नाखून या किसी नुकीली चीज से ना खुजाएं.

