धनतेरस पर धनिया और झाड़ू खरीदना, धर्म से नहीं सेहत से है इसका गहरा संबंध; ये है मेन वजह

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन धनिया और झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. क्या आप जानते हैं इसका सेवन धर्म नहीं बल्कि सेहत भी खास कनेक्शन हैं.
दीपावली के 5 दिनों के इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है. धनतेरस का दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग सोना, चांदी, झाड़ू, धनिया आदि चीजों को खरीदते हैं. माना जाता है इन चीजों को खरीदना बेहद शुभ होता है. इन चीजों को खरीदने से मां लक्ष्मी कृपा बनी रहती है. क्या आप जानते हैं धनतेरस के दिन धनिया या झाड़ू खरीदना केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि इसका सेहत के साथ खास कनेक्शन हैं.
धनिया खरीदने के पीछे का वैज्ञानिक कारण
धनिया में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो कि पाचन संबंधी समस्या गैस, अपच और कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार है. दिवाली के दौरान अक्सर लोग ऑयली फूड्स और मिठाई का अधिक सेवन करते हैं, जिसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है. पूजा के बाद धनिया के बीज को उगाना आसान होता है. इस मौसम में धनिया आसानी से उग जाता है. धनिया के पत्तों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है.
धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के पीछे का कारण
झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है. झाड़ू खरीदने के पीछे मानसिक कारण भी है. झाड़ू धूल और कचरा और धूल हाटने से बैक्टीरिया और वायरस नहीं फैलते हैं. जो कि इंसान को बीमारी से बचाती है. नई झाड़ू से सफाई करना एक तरह का रिचुअल क्लीनिंग है जो कि मनोविज्ञान में फ्रेश स्टार्ट का रूप माना जाता है, जो कि तनाव को कम कर सकता है.
पर्यावरण के लिए फायदेमंद
धनतेरस पर अधिकतर लोग झाड़ू खरीदते हैं. माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. नई झाड़ू खरीदने से घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊजा दूर होती है. विज्ञान की नजर में घास या नारियल की झाड़ू खरीदना पर्यावरण-अनुकूल होती है. प्लास्टिक की तुलना में इससे कचरा कम होता है.
