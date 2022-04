Corona Booster Dose Precautions: बूस्टर डोज लगवाने से पहले ये बातें जानना बेहद जरूरी

Important Precautions To Be Taken: कोरोना से खुद की सुरक्षा करने के लिए अगर आप भी बूस्टर डोज (Booster Dose) लगवाने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातें पता होना जरूरी है.