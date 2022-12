How To Boost Your Immunity: दुनियाभर में कोरोना का डर एक बार फिर से बढ़ गया है, भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें सतर्क हो गई हैं, देशवासियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है और बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है. कोवि़ड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को जितना हो सके बेहतर करें. आइए जानते हैं कि इसके लिए आप कौन-कौन से तरीके आजमा सकते हैं.

इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें?

1. पूरी नींद लें

सुकून भरी नींद आपके ओवरऑल हेल्थ में अहम रोल अदा करती है. जब आप सो रहे होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम साइटोकिन्स रिलीज करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं के विकास के लिए जिम्मेदार एक अहम प्रोटीन है , जिनमें से कुछ आपके शरीर को संक्रमण से बचाते हैं. जब आप बीमार होते हैं, तो आपको इन साइटोकिन्स की ज्यादा जरूरत होती है, और अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में साइटोकिन्स का उत्पादन नहीं कर रहे हों.

2. बॉडी हाइड्रेट रखें

पानी आपके खून की पंपिंग के लिए जरूरी है, जो आपके इम्यून फंक्शन का हिस्सा है. पानी आपके पूरे शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, जिसमें संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं. अगर दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पिएंगे तो आपके सभी अंगों को भी ठीक से काम करते रहेंगे. ऐसे में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी.

3. इन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाएं

अगर आप चाहते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहे तो आपको ऐसे फूड्स खाने होंगे जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की मात्रा ज्यादा हो. हालांकि आप धूप के जरिए भी विटामिन डी हासिल कर सकते हैं. आपको डेली डाइट में संतरा, साल्मन मछली, टूना मछली, टमाटर, ब्रोकोली और रेड मीट का सेवन करना होगा. इसके अलावा किसी डाइटीशियन की मदद से बैलेंस्ड डाइट की लिस्ट बना लें और इसे फॉलो करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

