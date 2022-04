Omicron: अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को COVID-19 से कैसे बचाएं? बिना वैक्सीन के सता रहा है डर

How To Protect Unvaccinated Child From COVID-19: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिला है. इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है. चूंकि स्कूल खुल चुके हैं और छोटे बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है. ऐसे में आप इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से अपने लाडलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं.

कोरोना को लेकर चिंता बढ़ी

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हाल की डीडीएमए (DDMA) की मीटिंग में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन एक डॉमिनेंट वेरिएंट (Omicron variant) के तौर पर उभर रहा है. इसकी वजह ये है कि स्कूल और कोचिंग सेंटर में फिजिकल लर्निंग शुरू हो चुकी है.

बच्चों को संक्रमण का खतरा

12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है क्योंकि उन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लगी है, ऐसे में उनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों के मुकाबले कमजोर होगी. देशभर के ज्यादातर स्कूल खुल चुके और फिजिकल लर्निंग की वजह से पैरेंट्स को डर सता रहा है.

ओमिक्रॉन से अपने बच्चों को कैसे बचाएं?

1. मास्क को अपग्रेड करें

आप बच्चों की पढ़ाई और उनके शौक पर काफी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अब किसी अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह से बच्चों के मास्क (Mask) भी अपग्रेड करा लें ताकि इस खतरनाक वायरस से बचाव किया जा सके. जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए मास्क ही बचाव का सबसे बेहतरीन विकल्प है.

2. फुल हेल्थ चेक-अप कराएं

वायरस को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन माता-पिता बच्चों को संक्रमण से बचाने की कोशिश कर सकते हैं. अगर आप अपने लाडलों का फुल बॉडी चेक-अप कराएंगे तो उनके असल मेडिकल कंडीशन की जानकारी मिल पाएगी.

3. रूटीन वैक्सीन को सुनिश्चित करें

आप इस बात सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों को कोरोना वायरस के अलावा सभी तरह की वैक्सीन लगी है या नहीं. इसमें फ्लू के वैक्सीन सबसे अहम हैं क्योंकि इसके जरिए ओमिक्रॉन से बचाव हो सकता है.

4. बच्चों को कोविड बिहेवियर की जानकारी दें

पैरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को बताएं कि कोरोना से बचने का सबसे बेहतर तरीका कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है. बच्चों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सही जानकारी दें.

5. हेल्दी डाइट भी जरूरी

अगर बच्चे हेल्दी डाइट लेंगे तो कोराना वायरस से बचाव मुमकिन है. ऐसे भोजन जरूर खिलाएं जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करते हैं. बाहर का खाना खिलाने के बजाए घर से ही टिफिन पैक करके दें. उनके डाइट में विटामिन ई और आयरन भरपूर मात्रा में रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)