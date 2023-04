Vitamin C Rich Foods: इन विटामिन सी वाले फूड्स खाकर झट से बढ़ेगी Immunity, नहीं रहेगा Corona का खौफ

Fruits And Vegetables With Vitamin C: विटामिन सी एक बेहद अहम न्यूट्रिएंट है इसकी खोज हंगरी के बायोकेमिस्ट अलबर्ट शेंज्ट गियोरगी (Albert Szent-Györgyi) नें 1930 के दशक में की थी. हमारे शरीर के कई प्रोसेस को पूरा करने के लिए उपयोगी है. इसमें एंटी ऑक्सिडेंस्ट गुण होते हैं जो सेल के रिजेनरेशन, इम्यूनिटी बूस्ट करने और आयरन के एब्जॉब्शन में मदद करते हैं. इसके लिए कुछ हेल्दी डाइट लेने होंगे. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने बताया कि ऐसे कौन-कौन से फल और सब्जियां है जिनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है.

इन सब्जियों को खाकर पाएं विटामिन सी

आज हम कुछ सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें विटामिन सी, साथ ही फ्लेवोनोइड्स और बायोफ्लेवोनोइड्स (एंटीऑक्सिडेंट) पाए जाते हैं जो विटामिन सी के साथ काम करते हैं. जो लोग इसे खाएंगे उनके शरीर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा. लाल शिमला मिर्च (Bell Peppers): कटी हुई लाल शिमला मिर्च के 1 कप हिस्से में 191 मिलीग्राम विटामिन सी होता है. लाल और हरी मिर्च (Red and Green Chili): एक ला या हरी मिर्च में 64.8 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है. गहरे हरे रंग की सब्जियां (Dark Leafy Green): इसमें गार्डन क्रेस, केल, सरसों का साग, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, फूलगोभी और ब्रोकली शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 1 कप कटी हुई ब्रोकली में 81.2 मिलीग्राम विटामिन सी होता है. आलू (Potatoes): एक मीडियम साइड के आलू में 17.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है. इन फलों को खाकर पाएं विटामिन सी

खट्टे फल और फलों के रस में हाई विटामिन सी पाया जाता है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इसे कापी पसंद भी करते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं. अमरूद (Guava): अमरूद एक बेहद कॉमन फ्रूट है, इसके गूदे गुलाबी और सफेद है हैं. एक अमरूद खाने से 125 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है स्ट्रॉबेरी (Strawberry): इस फल में काफी मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट पाया जाता है. अगर आप एक कप कटी हुई स्ट्रॉबेरीज खाएंगे तो शरीर को 97.6 मिलीग्राम विटामिन सी हासिल होगा. पपीता (Papaya): ये एक ऐसा फल है जिसके लिए आपको ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती. अगर एक कप कट हुआ पपीता खाएंगे तो बॉडी को 88.3 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा. संतरा (Oranges): संतरा को विटामिन सी का पावरहाउस कहा जाता है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है. एक संतरा खाने से 82.7 एमजी विटामिन सी मिलता है. कीवी (Kiwi): ये फल दिखने में काफी छोटा है, लेकिन सेहत के मामले में फायदेमंद होता है. एक कीवी को खाने से 64 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा. नींबू (Lemon): नींबू के रस को हमेशा से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है, एक नींबू में 34.4 एमजी विटामिन सी पाया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)