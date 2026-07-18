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भारत में फिर कोरोना महामारी ने दी दस्तक, कहां कितने मामले? क्या लौट आया मास्क पहनने का टाइम

साल 2020 से लेकर 2023 का दौर आज भी लोगों को जेहन में ताजा है. कोरोना वायरस ने कैसे दुनिया की रफ्तार पर रोक लगा दी थी. एक बार फिर से कोरोना वायरस चर्चा में है. भारत में फिर से कोरोना वायरस के मामले देखने को मिल रहे हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 18, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:54 AM IST
भारत में फिर कोरोना महामारी ने दी दस्तक, कहां कितने मामले? क्या लौट आया मास्क पहनने का टाइम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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