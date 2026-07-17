चीन में एक बार फिर कोरोना का आतंक, भारत के कई राज्यों में फैला कोविड 19

साल 2020 में कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर के देशों में देखने को मिला था. अब कोविड 19 को लेकर पहले ही तरह डर नहीं है लेकिन इसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. वायरस में म्यूटेशन के साथ नए वैरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं. कुछ दिनों से कोविड को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीज ने फिर से सवाल खड़ा किया है कि क्या कोरोना फिर से आ रहा है.
भारत में कोविड 19 के मरीज की संख्या काफी कम है, वहीं संक्रमण भी हल्का देखने को मिला है. हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है. खबरों के अनुसार चीन में एक बार फिर से कोरोना एक्टिव हो गया? चीन में जून के महीने में लगभग 79000 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं.
चीन में इन दिनों कोविड 19 के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ी है. चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार चीन में कोविड 19 का प्रकोप अभी निचले लेवल पर है. देश में कोई नया वैरिएंट नहीं मिला है. चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 1 जून से 30 जून के बीच 79,000 कोविड 19 के कंफर्म मामले दर्ज किए. 130 मरीज की गंभीर स्थिति है.
पिछले कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश में 12 एक्टिव कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं. अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मुंबई में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का नया मामला सामने आया है. कोविड 19 की रफ्तार भले ही काफी स्लो है लेकिन यह वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है.
कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. लेकिन कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. रोजाना साबुन से हाथ धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को कवर करें. सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत होने पर इसे नजर अंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.
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