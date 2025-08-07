कल-कल करके महीनों गंदे फ्रिज का करते है इस्तेमाल! आज ही इस आसान तरीके से करें सफाई

Correct Way to Clean Refrigerator: फ्रिज हर घर में होता है, आज के समय में हर इंसान को फ्रिज की जरूरत होती है. लेकिन जहां बात फ्रिज की सफाई की आती है, तो इसे साफ करना उतना आसान नहीं होता है. फ्रिज को पूरी तरह से साफ करने में बहुत समय और एफर्ट की जरूरत पड़ती है. इसलिए फ्रिज की सफाई महीनों टल जाती है. लेकिन गंदे फ्रिज के कारण न सिर्फ बदबू आती है, बल्कि उमसे रखा खाना भी जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए समय-समय पर फ्रिज को साफ करना बेहद जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको फ्रिज को साफ करने का तरीका बताएंगे.

फ्रिज को अच्छी तरह से खाली करें

कई बार लोग आलस में ऊपर-ऊपर से फ्रिज साफ कर देते हैं. इसके कारण महीनों तक फ्रिज में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है. ये फ्रिज में बदबू फैलाने के साथ-साथ बाकी रखें खाने को जल्दी खराब भी कर सकता है. ऐसे में फ्रिज को साफ करने से पहले, अच्छी तरह उसे खाली कर दें. कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन से रखी सब्जी फ्रिज में ही खराब हो जाती है, ये भी बाकी की सब्जियों को खराब कर देती. ऐसे में पूरी तरह से फ्रिज को खाली करने से अच्छी से सफाई हो पाती है.

हल्के गर्म पानी से करें सफाई

इसके बाद फ्रिज के पार्ट्स के आसाम से निकालें. फ्रिज का शेल्फ, डिब्बे और ट्रे को निकालकर हल्के गर्म पानी और लिक्विड सोप से धोएं. इससे सफाई के साथ-साथ बदबू और बैक्टीरिया की भी सफाई हो जाती है.

बेकिंग सोडा

अब जब फ्रिज पूरी तरह खाली हो जाए, तो फ्रिज के अंदर की सफाई करें. इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी मिलाएं. अब इस पेस्ट को किसी साफ कपड़े या स्पॉन्ज की मदद से अंदर की दीवारों, कोनों और रबर की सील पर लगाकर साफ करें. बेकिंग सोडा से सफाई करे से बदबू के साथ-सात महीनों से जमी हुई गंदगी भी साफ हो जाती है.

नींबू और सिरके का इस्तेमाल

अगर आप फ्रिज को नेचुरली चमकाना चाहते हैं, तो आप नींबू और सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में थोड़ा सफेद सिरका और नींबू का रस मिलाएं. अब इसे फ्रिज की दीवारों और शेल्फ पर स्प्र करें और एक साफ कपड़े से पोछ लें. इससे भी फ्रिज अच्छे से साफ हो सकता है.

साफ करने के बाद सुखाना से जरूरी

आपको बता दें, फ्रिज को साफ करने के बाद तुरंत चालू नहीं करना चाहिए. पहले इसे साफ और सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए. इसके बाद सभी ट्रे और डिब्बों को सुखाकर सही तरीके से लगाएं. अब फ्रिज को चालू करें.