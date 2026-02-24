Advertisement
trendingNow13120521
Hindi Newsलाइफस्टाइलयुवाओं में बढ़ रहा है कोर्टिसोल फेस का खतरा, जानें स्ट्रेस से क्यों सूज रहा है चेहरा

युवाओं में बढ़ रहा है कोर्टिसोल फेस का खतरा, जानें स्ट्रेस से क्यों सूज रहा है चेहरा

Cortisol Face: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पहले से ज्यादा तनाव झेल रहे हैं. पढ़ाई, जॉब, परिवार, सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ का प्रेशर धीरे-धीरे शरीर और चेहरे पर असर दिखाने लगता है. कई Gen Z को समझ नहीं आता कि अचानक चेहरा सूज क्यों रहा है या बार बार मुहांसे क्यों हो रहे हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवाओं में बढ़ रहा है कोर्टिसोल फेस का खतरा, जानें स्ट्रेस से क्यों सूज रहा है चेहरा

शहर की भागदौड़ के बीच बहुत से Gen Z स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं. आज के युवा देर रात तक मोबाइल यूज करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और जंक फूड ज्यादा खाते हैं जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है और हार्मोन बैलेंस बिगड़ता ही चला जाता है. पढ़ाई या जॉब का दबाव भी दिमाग को शांत नहीं रहने देता है और लोग स्ट्रेस से जूझने लगते हैं. ऐसे में जब दिमाग हर समय तनाव में रहता है तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और स्किन की हेल्थ खराब होने लगती है जिसे कोर्टिसोल फेस भी कहा जाता है.

क्या है कोर्टिसोल फेस
कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस के समय शरीर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. थोड़ी मात्रा में ये जरूरी होता है पर जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो इसका असर चेहरे पर दिखने लगता है. चेहरा फूला हुआ लगना, आंखों के नीचे सूजन, बार बार पिंपल आना और स्किन का डल होना इसके आम संकेत हैं. कई बार चेहरे की चमक भी गायब हो जाती है.

शरीर पर भी पड़ता है स्ट्रेस का असर
स्ट्रेस से सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर असर पड़ता है. वजन बढ़ना, थकान रहना और बाल झड़ना भी इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं. हालांकि चेहरे पर दिखने वाले बदलाव सबसे जल्दी नजर आते हैं इसलिए इसे बहुत से लोग नोटिस कर लेते हैं. कई बार चेहरा बिल्कुल बेजान सा नजर आने लगता है और लोगों को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्टिसोल फेस से कैसे बचे
अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नींद सुधारें. हर रोज कम से कम सात से आठ घंटे की नींद बेहद ही जरूरी है. थोड़ा एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं. दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालें और सोशल मीडिया से ब्रेक लें. इसके अलावा खानपान सुधारने से भी कोर्टिसोल फेस से बचा जा सकता है. खाने में हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल करें. हर रोज पानी भरपूर पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल सके. अगर लंबे समय से चेहरे पर सूजन या पिंपल की शिकायत है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

cortisol faceeffects of stress on face

Trending news

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन