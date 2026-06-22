Tips for Identifying Adulterated Ghee: घी खाना हम सबको बहुत पसंद होता है. रोटी या सब्जी में घी मिलाने से न केवल उनका स्वाद बढ़ जाता है बल्कि इससे शरीर को फैट भी मिलता है. जिससे हमारी सेहत अच्छी बनती है. यही वजह है कि आपको हरेक घर में रखा घी से भरा डिब्बा दिख जाएगा. शरीर के लिए बेहद जरूरी होने के बावजूद लोग आजकल घी को खाने से हिचक रहे हैं. इसकी वजह उसमें बढ़ती मिलावट है, जो सेहत सुधारने के बजाय हेल्थ बिगाड़ने का काम कर रही है.