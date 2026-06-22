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कहीं आप असली के चक्कर में मिलावटी घी तो नहीं खा रहे? ये 2 रंग दिखे तो समझिए खतरे की घंटी, जानें कैसे करें जांच

How to Identify Adulterated Ghee? आजकल बाजार में नकली घी के टिन बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं. यह मिलावटी घी इतने करीने से तैयार किया जाता है कि आप असली-नकली में पहचान नहीं कर सकते. ऐसे में अगर आपको घी में ये 2 रंग दिखे तो आपके लिए खतरे की घंटी कैसे बज जाएगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 02:56 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:58 AM IST
कहीं आप असली के चक्कर में मिलावटी घी तो नहीं खा रहे? ये 2 रंग दिखे तो समझिए खतरे की घंटी, जानें कैसे करें जांच
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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