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साथ रहने के बाद ही कपल्स को समझ आती है रिश्ते की असली सच्चाई, फोन और वीडियो कॉल है धोखा!

अक्सर साथ रहने को कपल्स रोमांस समझते हैं. लेकिन साथ रहना केवल रोमांस नहीं बल्कि, बजटिंग, कम्युनिकेशन, आदतों की समझ, पर्सनल स्पेस और रोजमर्रा की जिम्मेदारी पर आधारित होती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 16, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:16 PM IST
साथ रहने के बाद ही कपल्स को समझ आती है रिश्ते की असली सच्चाई, फोन और वीडियो कॉल है धोखा!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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