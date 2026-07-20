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क्या पुरानी वैक्सीन से हो जाएगा कोरोना के नए वैरिएंट से बचाव या फिर से लगवाना पड़ेगा टीका? जानें सारे सवालों के जवाब

लगभग 6 साल बाद फिर से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं. क्या पुरानी वैक्सीन से कोरोना के नए वैरिएंट से बचाव हो सकता है. कई साल पहले वैक्सीन की डोज आज भी मददगार हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jul 20, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:04 AM IST
क्या पुरानी वैक्सीन से हो जाएगा कोरोना के नए वैरिएंट से बचाव या फिर से लगवाना पड़ेगा टीका? जानें सारे सवालों के जवाब
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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