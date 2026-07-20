/क्या पुरानी वैक्सीन से हो जाएगा कोरोना के नए वैरिएंट से बचाव या फिर से लगवाना पड़ेगा टीका? जानें सारे सवालों के जवाब

6 साल बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. साल 2020 में पहली बार भारत में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे. कोरोना वायरस की बीमारी काफी गंभीर हुई थी. बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी. बढ़ती मौत के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया था.
वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या साल 2021-2022 में लगाए गए कोविड वैक्सीन से साल 2026 में नए वैरिएंट से बचाव हो सकता है. आइए जानते हैं कोरोना के नए वैरिएंट और वैक्सीन से जुड़े सवाल के बारे में.
भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट RF.5 का पता चला है. आंध्र पद्रेश के कोरोना वायरस के सैंपल के टेस्ट पुणे की वायरोलॉजी लैब में हुआ था. टेस्ट में ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट मिला.आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव के अनुसार कोरोना का नया वैरिएंट मिला है लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं हैं. दरअसल RF.5 ओमिक्रॉन परिवार का ही एक लाइनिएज है. RF.5 ओमिक्रॉन के पहले के वैरिएंट के जैसा है. इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है.
मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर विष्णुवर्धन के अनुसार कोरोना वायरस के RF.5 वैरिएंट पर निगरानी है. RF.5 वैरिएंट कोई नया वैरिएंट या फिर दो अलग-अलग वैरिएंट से मिलकर नहीं बना है. ये नया वैरिएंट RF.5 खुद से विकसित हुआ है. कोरोना के JN.1 वैरिएंट से आगे LF.7 और PY.1.1.1 का ही विकासित रूप RF.5 है.
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार RF.5 कोरोना के ओमिक्रॉन का सब वैरिएंट है. यह वायरस गंभीर हो सकता है या नहीं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स के पास पूरी जानकारी नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इस वैरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ सावधानियों को जरूर फॉलो करना चाहिए. सर्दी-जुकाम को हल्के में ना लें. छोटे बच्चं, बुर्जुगों और पहले से गंभीर बीमारी के मजीर को खास ध्यान रखने की जरूरत है.
कुछ साल पहले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया था. इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में कोरोना का कहर देखने को मिला था. कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान चलाया गया था. लोगों को सबसे ज्यादा कोवैक्सीनऔर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी.
क्या कई साल पहले लगाई वैक्सीन मौजूदा वैरिएंट के खिलाफ मददगार हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज के साथ बूस्टर डोज ली है उन्हें जरूर फायदा हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद कोविड नहीं होगा. वैक्सीन लेने की वजह से कोरोना वायरस का असर ज्यादा गंभीर नहीं हो सकता है. वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज के साथ लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रह सकती है.
कोरोना से बचाव के लिए बार-बार साबुन से हाथ धोएं. कम से कम पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए.
घर से बाहर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें.
भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें.
सैनिटाइजर का यूज करें
साफ-सफाई का ध्यान दें.
खांसी-जुकाम को हल्के में ना लें.
सर्दी-जुकाम होने पर डॉक्टर के पास जाएं.
हेल्दी और बैलेंस डाइट का सेवन करें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.