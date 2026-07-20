कोरोना के नए वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता, मिले 4 नए मामले; ओमिक्रॉन से कितना है खतरनाक?

कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से भारत में देखने को मिल रहे हैं. भारत में आंध्र प्रदेश और मुंबई में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं. आंध्र प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 16 केस सामने आ चुके हैं. वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है. चार लोगों में ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट की पहचान की गई है. ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है. ये नया वैरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली का है.
कडप्पा जिले कोविड 19 के चार सैंपल को टेस्ट के लिए पुणे की वायरोलॉजी लैप में भेजा गया था. टेस्ट में ओमिक्रॉन वैरिएंट RF.5 सब लीनिएज का पता चला. प्रेस रिलीज में आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बोला है कि पुणे की वायरोलॉजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग में चार कोविड 19 पॉजिटिव सैंपल में ओमिक्रॉन RF.5 वैरिएंट मिला.
हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इस वैरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है. RF.5 ओमिक्रॉन परिवार का ही सब लाइनिएज है. लेकिन यह पहले से मौजूद ओमिक्रॉन वैरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी हो सकता है. इस नए वेरिएंट से जोखिम बढ़ सकता है.
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस वैरिएंट पर नजर बनी हुई है. ये वेरिएंट सिंगापुर और साउथ-ईस्ट एशिया के देशों में देखा गया है. RF.5 ओमिक्रॉन के पहले के वैरिएंट की तरह ही है. इस वजह से लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए. घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है.
RF.5 दो अलग वैरिएंट से मिलकर बनने वाला नया वायरस नहीं है. बल्कि यह नेचुरल ही विकसित हुई है. यह वैरिएंट JN.1 वैरिएंट से आगे LF.7 और PY.1.1.1 से आगे बढ़कर RF.5 बना है.
मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर विष्णुवर्धन के मुताबिक सार्स-सीओवी 2 की रूटीन जीनोमिक निगरानी के अनुसार RF.5 वैरिएंट पर नजर है. RF.5 वैरिएंट के लक्षण दूसरे ओमिक्रॉन वैरिएंट जैसे ही हैं.
RF.5 वैरिएंट में गले में खराश, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द की दिक्कत हो रही है.
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