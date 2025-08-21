गाय या भैंस, किसके दूध की मलाई चेहरे पर लगाना बेहतर? स्किन पर होता है ऐसा असर

Chehre Par Malai: सुंदर और चमकदार त्वचा पाना हर किसी की चाहत होती है. आजकल मार्केट में तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन स्किन केयर में देसी नुस्खे आज भी सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं. इन्हीं घरेलू उपायों में से एक है दूध की मलाई का इस्तेमाल. मलाई चेहरे पर लगाने से त्वचा को नमी, पोषण और नेचुरल ग्लो मिलता है. मगर अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर चेहरे के लिए गाय के दूध की मलाई बेहतर है या भैंस के दूध की?

गाय के दूध की मलाई

गाय के दूध की मलाई भैंस की मलाई के मुकाबले हल्की होती है. इसमें फैट की मात्रा कम होने के कारण ये स्किन पर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. गाय के दूध की मलाई में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को डीप क्लीन कर डेड सेल्स हटाने में मदद करता है. ये खासतौर पर ऑयली या नॉर्मल स्किन टाइप वालों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. गाय की मलाई लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है, टैनिंग कम होती है और हल्के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं. इसके अलावा ये त्वचा को मॉइस्चराइज करती है, लेकिन चिपचिपाहट नहीं छोड़ती.

भैंस के दूध की मलाई

भैंस के दूध की मलाई गाय की तुलना में ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी होती है. इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण ये त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. ये खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए बेहद फायदेमंद है. भैंस की मलाई चेहरे की रूखापन दूर करने, झुर्रियों को कम करने और स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने में मदद करती है. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं.

किसे चुनें?

-अगर आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल है, तो गाय के दूध की मलाई लगाना बेहतर होगा, क्योंकि ये हल्की होती है और पोर्स को ब्लॉक नहीं करती.

-अगर आपकी स्किन ड्राई या एजिंग साइन दिखा रही है, तो भैंस की मलाई ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ये गहराई से नमी देती है.

इस्तेमाल का तरीका

ताजी मलाई लें और उसमें थोड़ा शहद या गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर लगाएं.

अब 15–20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.

हफ्ते में 2–3 बार ये प्रक्रिया करने से त्वचा में नेचुरल ग्लो और नमी बनी रहती है.

इन बातों को समझें

गाय और भैंस दोनों के दूध की मलाई त्वचा के लिए फायदेमंद है. फर्क सिर्फ इतना है कि गाय की मलाई हल्की और क्लीनिंग के लिए बेहतर है, जबकि भैंस की मलाई ज्यादा गाढ़ी और मॉइस्चराइजिंग के लिए सही है. अपनी स्किन टाइप के अनुसार सही मलाई चुनकर रेगुलरली इस्तेमाल करें, तो त्वचा कोमल, चमकदार और जवां बनी रहेगी.

