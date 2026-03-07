ICC Men's T20 World Cup Final: टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए शेयर करें, ये कोट्स, शुभकामनाएं और स्पेशल मैसेज

ICC Men's T20 World Cup Final: क्रिकेट लवर्स के लिए 8 मार्च का दिन बेहद खास है. 8 मार्च 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी 20 वर्ल्ड कप का शानदार मैच अहमदाबाद में होगा. इस बड़े मैच को लेकर देशभर जबरदस्त उत्साह देखने मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस टीम इंडिया को जीत की शुभकामाएं दे रहे हैं. खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं. टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. करोड़ों भारतीयों की नजर कल यानी 8 मार्च 2026 के फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई हैं. हर भारतीय चाहता है कि भारतीय टीम देश के लिए ट्रॉफी जीतकर लाए. इस खास मौके पर आप सोशल मीडिया के जरिए टीम इंडिया का सपोर्ट कर सकते हैं. आप सोशल मीडिया पर कोट्स, विशेज और मैसेज शेयर कर टीम इंडिया का उत्साह बढ़ा सकते हैं.

''हर एक गेंद में जोश हो, हर एक रन में उम्मीद हो... आज जीत केवल भारत की हो

नीले रंग की जर्सी में है करोड़ों दिलों की धड़कन, मैदान पर दम दिखाओ

देश का नाम रोशन कर जाओ... जीतकर ट्रॉफी घर ले आओ''

हम ठहरे क्रिकेट प्रेमी,

हमारी धड़कने तब बढ़ती है,

जब मैच टाई हो जाता है !

रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए

हम तो है क्रिकेट के पुजारी हमें World Cup चाहिए !

अभी तो चौका मारा है,

छक्का तो अभी बाकि है,

आगाज देखा है आपने अंजाम तो,

अभी बाकी है !

मेहनत करके अगर पसीना बहाओगे,

क्रिकेट में तुम सेंचुरी जरूर बनाओगे !

गेंद की उड़ान और बल्लेबाज की मंजिल के बीच,

बस एक कदम का ही फासला होता है विजय की राह पे !

जब Reply किश्तों में आने लगे,

समझ लो बाबू क्रिकेट का फाइनल देख रहा हूँ !