चिप्स-बिस्किट की कुरकुराहट को बरसात से खतरा, इन 5 ट्रिक्स के जरिए स्नैक्स को नमी से बचाएं
चिप्स-बिस्किट की कुरकुराहट को बरसात से खतरा, इन 5 ट्रिक्स के जरिए स्नैक्स को नमी से बचाएं

बरसात में हवा की नमी और गलत स्टोरेज की वजह से स्नैक्स जल्दी खराब हो जाते हैं. लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:55 AM IST
How To Keep Snacks Crispy During Rain: बरसात का मौसम जहां ठंडक और सुकून लेकर आता है, वहीं ये मौसम हमारी खाने-पीने की चीजों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है. खासकर स्नैक्स जैसे चिप्स, बिस्किट, नमकीन और पापड़ इस मौसम में जल्दी खराब हो जाते हैं. बारिश के दिनों में हवा में नमी ज्यादा होती है, जो इन ड्राई स्नैक्स की कुरकुराहट और स्वाद को खराब कर देती है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों स्नैक्स जल्दी खराब होते हैं और उन्हें नमी से कैसे बचाया जा सकता है.

बरसात में स्नैक्स जल्दी क्यों खराब होते हैं?

1. हवा में नमी ज्यादा होना: बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है. स्नैक्स हाइज्रोस्कोपिक होते हैं यानी वो हवा की नमी को आसानी से सोख लेते हैं.

2. फफूंदी और बैक्टीरिया का खतरा: नमी के कारण स्नैक्स में फंगस और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. इससे उनका स्वाद और टेक्सचर बदल जाता है.

3. कुरकुराहट खत्म होना: चिप्स और बिस्किट का असली मजा उनकी कुरकुराहट में है. लेकिन नमी इनकी क्रिस्पनेस को खत्म कर देती है और वो जल्दी बासी हो जाते हैं.

4. खराब स्टोरेज: अगर स्नैक्स को सही ढंग से पैक और स्टोर न किया जाए तो बरसात में वो और तेजी से खराब हो जाते हैं.
 

चिप्स-बिस्किट को नमी से बचाने के उपाय

1. एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें
स्नैक्स को हमेशा एयरटाइट कंटेनर या जार में स्टोर करें. इससे हवा की नमी अंदर नहीं जाएगी और स्नैक्स लंबे समय तक ताजे रहेंगे.

2. सिलिका जेल पैकेट रखें
पैक्ड स्नैक्स में अक्सर छोटे-छोटे सिलिका जेल पैकेट होते हैं, जो नमी सोख लेते हैं. घर पर भी आप इन्हें जार में रख सकते हैं.

3. स्टील या ग्लास जार बेहतर
प्लास्टिक की जगह स्टील या ग्लास के एयरटाइट जार का इस्तेमाल करें. ये कंटेनर नमी से बेहतर तरीके से बचाव करते हैं.

4. स्नैक्स को फ्रिज में न रखें
कई लोग बिस्किट और चिप्स को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फ्रिज से निकालते ही नमी उन पर जम जाती है. इसलिए स्नैक्स को हमेशा कमरे के तापमान पर सूखी जगह पर ही रखें.

5. ओवन या कढ़ाई में दोबारा क्रिस्प करें
अगर स्नैक्स थोड़े नरम हो गए हों, तो उन्हें 2–3 मिनट ओवन या गर्म कढ़ाई में हल्का सेंक लें. इससे उनकी कुरकुराहट वापस आ जाएगी.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

chipsbiscuitMonsoonRain

