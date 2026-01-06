स्ट्रेस में करता है क्रिस्पी खाने का मन तो हो जाएं सावधान! जानें एंग्जायटी और क्रंची फूड का कनेक्शन

कई बार स्ट्रेस बढ़ते ही लोगों का मन अपने आप चिप्स, नमकीन, बिस्किट या कुछ कुरकुरा ढूंढने लगता है. ये सिर्फ भूख नहीं होती बल्कि दिमाग का एक सिग्नल होता है, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं. जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका दिमाग लगातार प्रेशर में काम कर रहा होता है. ऐसे समय में दिमाग को किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो उसे थोड़ी देर के लिए राहत दे सके. क्रिस्पी खाना इसी जरूरत को पूरा करता है. क्रिस्पी चीजें खाते समय जो आवाज आती है और जो टेक्सचर महसूस होता है, वो दिमाग को एक राहत देता है. इससे ब्रेन को लगता है कि वो किसी चीज पर कंट्रोल कर रहा है.

हार्मोनल बदलाव

स्ट्रेस के दौरान लोगों के शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है. ये हार्मोन भूख को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है. कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से दिमाग जल्दी संतुष्टि ढूंढने लगता है. क्रंची फूड अपने स्वाद और कुरकुरेपन की वजह से स्ट्रेस से राहत तो दिलाते हैं पर हेल्थ पर काफी बुरा प्रभाव डालते हैं. स्ट्रेस में लोग फल या सलाद की जगह चिप्स और नमकीन चुनते हैं. कई बार स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह से लोग काफी ज्यादा अनहेल्दी फूड खा लेते हैं जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

ब्रेन को शांत

स्ट्रेस के दौरान दिमाग कुरकुरा खाना इसलिए चाहता है क्योंकि क्रंची टेक्टचर दिमाग को, राहत देता है और ध्यान भटकाता है. क्रिसपी चीजें चबाने की प्रक्रिया ब्रेन को शांत करने का काम करती है, लेकिन यही आदत लंबे समय में इमोशनल इटिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह भी बन सकती है. मनोविज्ञान के कई रिसर्च के हिसाब से चबाने की प्रक्रिया काफी रिलैक्सिंग होती है. स्ट्रेस में लोग जब भी जोर से कुछ चबाते हैं तो जबड़े की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और दिमाग शांत हो जाता है. ऐसे ही कई बार लोग स्ट्रेस में पेन चबाने लगते हैं तो बार-बार पैर हिलाते हैं.

सेहत के लिए खतरा

कुरकुरे भोजन से मिलने वाली राहत अस्थायी होती है जैसे ही खाना खत्म होता है, वैसे ही तनाव भी वापस आ जाता है. लंबे समय तक स्टेल में क्रंची फूड खाने से वजन बढ़ सकता है और पाचन भी खराब हो सकता है. कई लोग खाने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है. क्रिस्पी चीजें ज्यादातर काफी तेल से बनी होती है जो हेल्थ के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.