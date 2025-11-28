नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा बाहर, बस खाली पेट खा लें ये पाउडर!

आज के इंटरनेट के समय में अधिकतर लोग जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और ऑयली फूड्स का अधिक सेवन करते हैं. ऑयली फूड्स और जंक फूड्स खाने में स्वादिष्ट होते हैं लेकिन यह नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं.

पिए सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा पाउडर

बैड कोलेस्ट्ऱॉल को कम करने के लिए आप सुबह उठने के बाद खाली पेट सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा पाउडर का पानी पी सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये पाउडर बेहद फायदेमंद है. इसका सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है.

कैसे बनाएं पाउडर

एक पैन लें इसमें 2 चम्मच मेथी दाना, सौंफ के बीज, जीरा के बीज और धनिया दाना डाल दें.

अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा डालें. इसके बाद इसे अच्छे से भून लें.

ठंडा होने पर सभी बीजों को पीसकर पाउडर बना लें

अब इस पाउडर को डब्बे में रख लें.

इसके बाद रोजाना सुबह इस पाउडर का सेवन करें.



बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें

बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट का ध्यान रखना चाहिए. अनहेल्दी डाइट की वजह कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हरी सब्जियां, फल, हाई फाइबर का सेवन करें. वहीं ऑयली चीजों का सेवन करने से बचें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

