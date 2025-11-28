Advertisement
trendingNow13020965
Hindi Newsलाइफस्टाइल

नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा बाहर, बस खाली पेट खा लें ये पाउडर!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. लंबे समय तक बैड कोलेस्ट्रॉल से हार्ट संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा बाहर, बस खाली पेट खा लें ये पाउडर!

आज के इंटरनेट के समय में अधिकतर लोग जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और ऑयली फूड्स का अधिक सेवन करते हैं. ऑयली फूड्स और जंक फूड्स खाने में स्वादिष्ट होते हैं लेकिन यह नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं. 

पिए सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा पाउडर 
बैड कोलेस्ट्ऱॉल को कम करने के लिए आप सुबह उठने के बाद खाली पेट सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा पाउडर का पानी पी सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये पाउडर बेहद फायदेमंद है. इसका सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. 

कैसे बनाएं पाउडर 
एक पैन लें इसमें 2 चम्मच मेथी दाना, सौंफ के बीज, जीरा के बीज और धनिया दाना डाल दें. 
अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा डालें. इसके बाद इसे अच्छे से भून लें. 
ठंडा होने पर सभी बीजों को पीसकर पाउडर बना लें 
अब इस पाउडर को डब्बे में रख लें. 
इसके बाद रोजाना सुबह इस पाउडर का सेवन करें. 
 
बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें 
बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट का ध्यान रखना चाहिए. अनहेल्दी डाइट की वजह कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हरी सब्जियां, फल, हाई फाइबर का सेवन करें. वहीं ऑयली चीजों का सेवन करने से बचें. 

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

किडनी खराब होने पर शरीर के इन अंगों में होता है दर्द, अनदेखी पड़ सकती है भारी! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद