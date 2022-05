Heart Attack: गर्मी के मौसम में दही के साथ खाएं ये मीठी चीज, दूर होगा हार्ट अटैक का खतरा

How To Prevent Heart Attack: दिल की बीमारियों से बचने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी होंगे जिससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) का लेवल कम हो जाए.