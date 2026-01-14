गर्भावस्था में मां और शिशु के लिए बेहद फायदेमंद है ये एक खास फल, इन बीमारियों से राहत दिलाने में करता है मदद

Custard Apple Benefits Pregnancy: गर्भावस्था एक ऐसा दौर है, जिसमें हमें अपने खान-पान का अच्छे से ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस दौरान मां का शरीर केवल अपना नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु की जरूरतों को भी पूरा करना होता है. नई-नई मां बन रही महिलाओं के दिमाग में हमेशा ये बात जरूर आती है, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. आप आपको कस्टर्ड एप्पल यानि शरीफा फल के बारे में बताएंगे, जो आपकी हेल्थ और गर्भावस्था महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा. आइए आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.



गर्भावस्था में शरीफा फल खाने के फायदे



1. आयुर्वेद में शरीफा फल को शक्ति देने वाला फल माना गया है. इसमें भर-भरकर पोषक तत्व होते हैं और खाने में भी काफी मीठा होता है. यह शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता है.



2. गर्भावस्था में जब आप इस फल का सेवन करते हैं, तो महिलाओं की थकान काफी जल्दी दूर होती है, कमजोर पाचन भी दूर होता है. शरीफा में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर में जाते ही धीरे-धीरे ऊर्जा में बदल जाती है.



3. गर्भावस्था में महिला को बार-बार कमजोरी महसूस होती है और चक्कर आते हैं, तो ये फल खाने से कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी. इससे मिलने वाली ऊर्जा रक्त के जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलती है.



4. गर्भावस्था में वात बढ़ने से पेट दर्द, गैस, बेचैनी और नींद की कमी जैसी समस्याएं होती हैं लेकिन इस फल को खाने से वात को शांत किया जा सकता है. शरीफा में भरपूर फाइबर होता है, जो कब्ज को दूर करता है.



5. शरीफा में विटामिन बी6 पाया जाता है, जो गर्भावस्था के लिए बहुत जरूरी होता है. यह विटामिन बच्चे के दिमाग के विकास में मदद करता है साथ ही, यह मां के मूड को भी संतुलित करता है.



6. मां की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की अंदरूनी सफाई करते हैं, जिससे खून साफ रहता है और बच्चे तक साफ पोषण पहुंचता है.



7. शरीफा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे तत्व भी होते हैं, जो आयरन खून बनाने में मदद करता है, जिससे एनीमिया का खतरा कम होता है.



8. इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम बच्चे की हड्डियों और दांतों की नींव मजबूत करता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होता है. ये सभी तत्व मिलकर मां के शरीर को संतुलन में रखते हैं और बच्चे के विकास को सही दिशा देते हैं.

