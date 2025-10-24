Advertisement
घर से निकलने से पहले रोज लगाती हैं काजल और लाइनर? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

Eyeliner daily use: कोई पूछे की मेकअप किट में सबसे जरूरी क्या है तो लाइनर और काजल का नाम टॉप पर आएगा. कुछ महिलाएं डेली इनका यूज करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रोजाना काजल और लाइनर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है.

 

Oct 24, 2025
Eyeliner Daily Use Risks: महिलाओं के पर्स या मेकअप किट में कुछ हो या ना हो, लाइनर और काजल जरूर मिल जाएगा. कोई पूछे की मेकअप किट में सबसे जरूरी क्या है तो लाइनर और काजल का नाम टॉप पर आएगा. कुछ महिलाएं चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए डेली इनका यूज करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रोजाना काजल और लाइनर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है. चलिए जानते हैं डेली काजल और लाइनर लगाने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

किसने दी जानकारी?
दरअसल, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आरुषि सूरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो के जरिए बताया है कि काजल और लाइनर का डेली यूज कितना खतरनाक हो सकता है. वो अपने वीडियो में ये बताती हैं कि अगर आप रोजाना मेकअप नहीं कर रहे हो, लेकिन काजल और लाइनर डेली यूज कर रहे हो तो ये खतरनाक हो सकता है. लाइन और काजल का कांटेक्ट सीधा हमारी आंखों से होता है. यदि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का यूज किया जाए या सही से आंखों को क्लीन न किया जाए तो आंखों में बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन हो सकता है. इससे कई तरह की परेशानी हो सकती है. जैसे- जलन या खुजली होना और आंखों से पानी आना.
यह भी पढ़ें: नया सेनेटरी पैड लगाते ही होने लगी खुजली, लाइट पर रखते ही उड़ गए होश! पैड के अंदर...

 

कैसे होता है आंखों को नुकसान?
इसी के साथ लाइनर और काजल में केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो आंखों के लिए काफी हानिकारक हैं. ऐसे में अगर आप लाइनर और काजल का डेली यूज करते हैं तो जलन, सूजन, एलर्जी और खुजली की समस्या हो सकती है. इनके डेली यूज से ये आंखों की सतह और आईलैश फॉलिकल्स में जमा हो सकता है जिससे आपकी आंखों के कॉर्निया को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा ये पलकें झड़ने का कारण भी बन सकता है. इसके अलावा अगर आप रात को बिना आंखें साफ किए यूं ही सो जाते हैं तो इससे विजन पर भी असर पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें: दूध से पानी को निकाल फेंकता है ये पक्षी, 99% लोगों को नहीं पता होगा पक्षी का नाम

 

आंखों की हेल्थ को बचाने के उपाय
अगर आपको डेली काजल या लाइनर लगाने की आदत है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले लॉकल कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करें. इसके अलावा लिक्विड लाइनर का यूज कर सकती हैं. इसके अलावा जब आप लाइनर को रिमूव करें तो पानी की जगह ऑयल का यूज कर सकती हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

