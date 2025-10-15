Advertisement
कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम, सुबह नाश्ते में खा लें ये ब्रेकफास्ट!

स्वस्थ रहने के लिए सुबह के समय हेल्दी नाश्ता का सेवन करना बेहद जरूरी है. स्वस्थ रहने के लिए आप सुबह-सुबह दलिया का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं दलिया खाने के फायदे. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:48 PM IST
हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है अच्छा खाना. समय कम है लेकिन खाना हेल्दी और टेस्टी होना चाहिए और कम समय में बनकर तैयार होना चाहिए.
इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है दलिया, जिसे अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है और उसकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है. ये एक ऐसा सुपरफूड है जिसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं, लेकिन किस समय दलिया खाना चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है.

कोलेस्ट्रॉल करता है कम 
दलिया पचने में आसान होता है और यह शरीर को फायदा पहुंचाता है. दलिये में "खराब" कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम होता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है. इसके साथ ही दलिया में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होते हैं, जो काफी हद तक हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. दलिया का सेवन करने से वजन भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसे बहुत ही हल्का खाना माना गया है. दलिया में फाइबर और कैलोरी दोनों होती हैं, जो जल्दी भूख नहीं लगने देती और वजन भी बढ़ने नहीं देती.

पाचन तंत्र होगा मजबूत 
दलिया पाचन तंत्र को ठीक तरीके से चलाने में मदद करता है. दलिया में दो तरह के फाइबर मौजूद होते हैं, पहला घुलनशील फाइबर और दूसरा अघुलनशील फाइबर. इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है. अगर आप खून की कमी से जूझ रहे हैं तो दलिया बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. दलिया में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो शरीर में एनीमिया की कमी को दूर करता है और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है.

दो तरह से बना सकते हैं दलिया
दलिया खाने में लाभकारी है, लेकिन इसका बनाने का तरीका भी खाने के फायदे को दोगुना बना सकता है. दलिया को दूध के साथ बनाएं, लेकिन इसमें चीनी का इस्तेमाल न करें, बल्कि गुड़ या शहद डालें. साथ ही, उसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं. इसके अलावा, मूंग दाल वाला दलिया भी बना सकते हैं. मूंग दाल का दलिया सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर एक साथ ही मिल जाते हैं. दोनों को नाश्ते से लेकर डिनर तक में ले सकते हैं.

दलिया खाने के नुकसान भी हो सकते हैं 
सब्जियों से बना दलिया भी सेहत के लिए अच्छा रहता है. पालक, गाजर, और मटर के साथ भी दलिया बनाया जा सकता है. इससे दलिया में सारी हरी सब्जियों के गुण आ जाएंगे. इसे आप रात और दिन कभी भी खा सकते हैं. दलिया खाते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए. दलिया का ज्यादा सेवन भी पेट को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में दस्त, उल्टी और कब्ज की समस्या हो सकती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: नाश्ते में इस तरह की रेसिपी से बनाएं पोहा नगेट्स, सेहत और स्वाद दोनों रहेंगे मस्त 

