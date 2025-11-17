Advertisement
Dalia Health Benefits: खाली पेट नाश्ते में खाना शुरू करें ये ताकतवर चीज, नस-नस में भरी रहेगी एनर्जी, मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे

Dalia Health Benefits: रिसर्च गेट की एक स्टडी कहती है कि दलिया प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है. नाश्ते में इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. वजन कम होता है. दिनभर एनर्जी मिलती है. खास बात ये है कि यह पेट सो हल्का रखता है. मल त्याग को सही करता है और कब्जा की समस्या से निजात दिलाता है. आइए जानते हैं इसके जबरदस्त फायदे...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:54 AM IST
Dalia Health Benefits
Dalia Health Benefits

Dalia Health Benefits: कहते हैं कि सुबह का नाश्ता आपकी दिनभर की दिशा और दशा तय करता है. सुबह का नाश्ता ही शरीर को दिनभर एनर्जी देता है. इसलिए कहा जाता है कि नाश्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए. आजकल लोग नाश्ते में ओट्स को काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओट्स की जगह कोई और हेल्दी चीज शामिल करना चाहते हैं, तो दलिया एक शानदार विकल्प हो सकता है. गेहूं से बना दलिया पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं.

दलिया क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद?

गेंहू से बनने वाला दलिया सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. यह पोषण से भरपूर होता है. 100 ग्राम दलिया में करीब 340–360 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 72–76 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 8–12 ग्राम फाइबर मिलता है. इसमें आयरन, मैग्नीशियम और बी-विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जबकि वसा (फैट) बहुत कम होता है. जटिल कार्ब्स, फाइबर और जरूरी विटामिन-मिनरल्स का यह कॉम्बिनेशन दलिया को लंबे समय तक ऊर्जा देने और सेहत के लिए अच्छा विकल्प बनाता है.

दलिया में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व

दलिया में फाइबर होता है, जो पाचन को मजबूत बनाता है. इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन मसल्स बनाने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है. विटामिन बी1, बी3 और फोलेट एनर्जी देते हैं और दिमागी सेहत के लिए जरूरी हैं. दलिया में आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे जरूरी खनिज भी होते हैं, जो खून बनाने, हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं, दलिया में जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम भी होता है, जो आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करते हैं.

दलिया खाने के 5 जबरदस्त फायदे (Dalia Health Benefits)

1. वजन घटाने में मददगार- दलिया वजन कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन फूड माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. खास बात ये है कि दलिया कम कैलोरी वाला और जल्दी पचने वाला होता है, इसलिए वजन कम करने में काफी मदद करता है.

2. पाचन शक्ति बढ़ाता है- दलिया में दो तरह के फाइबर घुलनशील और अघुलनशील होते हैं. दोनों मिलकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. इससे पेट साफ रहता है और आप कब्ज जैसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं.

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद- दलिया में मौजूद बीटा-ग्लूकन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और दिल को हेल्दी बनाते हैं.

4. ब्लड शुगर नियंत्रित करता है- दलिया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शुगर को धीरे-धीरे ब्लड में रिलीज करते हैं. इससे डायबिटीज की आशंका कम होती है और शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. शुगर पेशेंट भी इसे खा सकते हैं.

5. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए- दलिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. मांसपेशियों को मजबूती देते हैं. मसल मास बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इतना ही नहीं, दलिया में मौजूद जिंक और सेलेनियम रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं. इसलिए जो लोग जिम जाते हैं उन्हें दलिया खाने की सलाह दी जाती है.

ये भी पढ़ें: भिगोकर, भूनकर या सूखे! सर्दियों में क्या है बादाम खाने का सही तरीका? आप भी जरूर जान ले

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

 

 

