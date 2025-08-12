डैंड्रफ ने आपके सिर को बना लिया है परमानेंट ठिकाना, इन देशी नुस्खों से करें इन्हें 'बेघर'
आज के समय में बालो में डैंड्रफ की समस्या बहुत आम हो गई है और यह बालों की सेहत के लिए नुकसानदायक होती है. अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं और अपने बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये देशी नुस्खा आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा. इसमें इस्तेमाल होने वाली नेचुरल चीजें बालों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं और रूसी को दूर करके बालों को सुंदर बनाती हैं. आइए जानते हैं कैसे आप घर पर ही इस आसान और असरदार हेयर पैक को बना सकते हैं.

 

Hair Care Tips: आजकल बालों की समस्या हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है. बाल टूटना तो अब आम बीमारी होती जा रही है. बाल कमजोर होने या टूटने के पीछे कई कारण होते हैं. इनमें से एक कारण है रूसी भी. यह समस्या बहुत लोगों को होती है और यह बालों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. अगर आप भी रूसी से परेशान हैं और अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ये देशी नुस्खा आपकी सहायता कर सकता है. इसमें इस्तेमाल होने वाली नेचुरल चीजें बालों की जड़ों को मजबूत करती हैं और रूसी को दूर करके बालों को सुंदर बनाती हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे आप घर पर ही इस आसान और असरदार हेयर पैक को बना सकते हैं.

हेयर पैक बनाने की विधि जान लीजिए
बालों से रूसी की समस्या को दूर करने के लिए यह हेयर पैक बहुत ही कारगर है. इसे बनाना भी बहुत आसान है. बस इसे तैयार करने के लिए आपको एक कटोरी में एक स्पून भृंगराज पाउडर, 2 स्पून नीम का पाउडर, एक स्पून अदरक का रस और 3 स्पून दही लेना होगा. अगर नीम का पाउडर न मिल पाए तो आप इसकी जगह प नीम की पत्तियों के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको इन सभी नेचुरल चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर एक स्मूद पेस्ट बना लेना है.

इस तरह करें इस्तेमाल
इस नेचुरल और केमिकल फ्री हेयर पैक को अपने बालों की देखभाल के रूटीन में शामिल करना भी बहुत ही आसान है. इसके लिए पहले बालों को अच्छी तरह से गीला करना होगा. इसके बाद तैयार किए गए हेयर पैक को बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक पूरी तरह से लगाएं. ध्यान रखें कि पैक सभी हिस्सों में अच्छी तरह फैले ताकि आपके बालों को पूरे पोषण का लाभ मिल सके. 

30-45 मिनट तक लगा रहने दें हेयर पैक
लों में पैक लगाने के बाद किसी कंघी या ब्रश से हल्के हाथों से मसलना भी फायदेमंद रहता है, जिससे पैक स्कैल्प तक गहराई से पहुंच जाए. इसके बाद कम से कम 30 से 45 मिनट तक इस पैक को बालों पर लगा रहने दें ताकि इसके औषधीय गुण बालों और स्कैल्प में अच्छी तरह से समा जाएं. अगर संभल हो सके तो बालों पर पैक लगाने के बाद आप बालों को तौलिये से ढक सकते हैं. इसके बाद किसी भी माइल्ड और केमिकल फ्री शैम्पू से बालों को धो लें. हेयर पैक लगाने के बाद बाल मुलायम और चमकदार दिखेंगे.

बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये चीजें
बालों के लिए भृंगराज, दही, अदरक और नीम बहुत फायदेमंद होते हैं. ये पैक रूसी और डैंड्रफ को खत्म करने में मदद करता है. सप्ताह में 1-2 बार इस पैक को लगाएं और मुलायम, चमकदार बाल पाएं. इससे आपके बालों को जरूरी पोषण भी मिलेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

