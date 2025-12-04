Advertisement
कॉफी के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 5 चीजें, सेहत का हो जाएगा कबाड़ा

Foods To Avoid With Coffee: अधिकांश लोग दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो खासतौर से कॉफी पीकर दिन की शुरुआत करते हैं और कॉफी के साथ कुछ भी खाने लगते हैं. आज हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो कॉफी के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए. 

Dec 04, 2025
Foods To Avoid With Coffee: ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत गरमा गरम कॉफी के साथ होती है. कॉफी नींद को भगाने के साथ बॉडी को एनर्जी देने और मूड फ्रेश करने का काम करती है. लेकिन कुछ लोग किसी भी चीज के साथ कॉफी पीने लगते हैं जोकि गलत है. क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज के साथ कॉफी नहीं पी जाती है. कई ऐसी चीजें हैं जो फॉफी के साथ लेने से पाचन बिगाड़ सकती हैं या एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं. चलिए जानते हैं कॉफी के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए.

खट्टे फल
कॉफी के साथ खट्टे फलों का कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है. संतरा या अंगूर जैसे फल पहले से ही काफी खट्टे होते हैं ऐसे में यदि आप कॉफी के साथ इन फलों का सेवन करते हैं तो ये सीने में जलन पैदा कर सकते हैं या एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं. जिन लोगों को पहले ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है. इसलिए भूलकर भी कॉफी के साथ खट्टे फलों का सेवन ना करें.

फ्राइड फूड्स
तली भुनी चीजों के साथ कॉफी नहीं पीनी चाहिए. तली भुनी चीजों में नमक और फैट अधिक मात्रा में होता है ऐसे में कॉफी के साथ फ्राइड फूड्स खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. इससे दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए कॉफी के साथ हल्की और हेल्दी चीजें खाने की कोशिश करें.
डेयरी प्रोडक्ट्स
अगर आप कॉफी के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ये आपके शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है. यदि आप दूध या चीज खा रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स और कॉफी के बीच थोड़ा अंतर रखें वरना लंबे समय तक लापरवाही करने पर ये आपकी बोन हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है.

ज्यादा नमक की चीजें
कॉफी पीने से कुछ लोगों में थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे में अगर आप कॉफी के साथ ज्यादा नमक की चीजें खा रहे हैं तो इसका असर काफी बढ़ सकता है. जिन लोगों को पहले से ही हाई बीपी की समस्या है उनके लिए ये और भी नुकसानदायक हो सकता है.

फर्मेंटेड फूड्स
फर्मेंटेड फूड्स की बात करें तो ये काफी एसिडिक होता है और साथ ही कॉफी भी एसिडिक होती है. ऐसे में कॉफी के साथ फर्मेंटेड फूड्स नहीं खाने चाहिए वरना पेट में गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. 

