Dark Underarms की वजह से Sleeveless पहनना हुआ मुश्किल, जानिए कैसे दूर होगा कालापन

How To Get Rid Of Dark Underarms: शादी-ब्याह या पार्टीज के मौके पर कई महिलाएं स्लीलेस कपड़े पहनने का शौक रखती हैं, लेकिन डार्क अंडरआर्म्स की वजह से वो ऐसा करने से कतराती हैं, क्योंकि बगल का कालापन अक्सर शर्मिंदगी की वजह बन जाता है, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता.

डार्क अंडरआर्म्स से कैसे पाएं छुटकारा?

गर्मियों में पसीने की वजह से कांख में गंदगी जमा होने लगती है जो डार्क अंडरआर्म्स (Dark Underarms) की वजह बन जाता है, अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती हैं तो कुछ घरेलू उपायों की मदद ले सकती हैं.

1. नारियल का तेल

नारियल के तेल (Coconut Oil) के कई फायदे हैं, इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है. इस तेल को रोजाना अपने आर्मपिट पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर पानी से साफ कर लें, कुछ दिनों में इसका असर दिखने लगेगा.

2. नींबू का रस

नींबू के गुणों से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि इसका इस्तेमाल डार्क अंडरआर्म्स (Dark Underarms) से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है. कुछ दिनों तक नहाने से पहले नींबू को आधा काटकर एफेक्टेड एरिया में रगड़ें इससे अंडरआर्म्स नेचुरल तरीके से ब्लीच होने लगेगा.

3. सेब का सिरका

सेब का सिरका अंडरआर्म्स (Underarms) के डेड सेल्स को हटाने का काम करता है क्योंकि इसमें हल्के एसिड होते हैं जो नेचुरल क्लीनर के तौर पर काम करते हैं. एप्पल साइडर विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हुए अपने बगल में लगाएं. फिर सूखने के बाद पानी से धो लें.

4. जैतून का तेल

ऑलिव ऑयल को स्किन के लिए बेहतरीन औषधि माना जाता है. सबसे पहले एक चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच ब्राउन शुगर को मिक्स करें और पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को डार्क एरिया पर मलें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर इसे साफ पानी से धो लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

