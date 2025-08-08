आपने कभी खाई है क्या खजूर-इमली की चटनी? ज्यादा सोचें नहीं घर में झटपट कर लें तैयार
आपने कभी खाई है क्या खजूर-इमली की चटनी? ज्यादा सोचें नहीं घर में झटपट कर लें तैयार

खाना चाहे रोज को हो या किसी त्यौहार पर बना स्पेशल हो, अगर साथ में खजूर-इमली की चटनी हो तो स्वाद दो गुना बढ़ जाता है. इस चटनी की मिठास, खटास और हल्का सा तीखापन हर बाइट में यादगार बना देता है. समोसे, पकौड़े, दही भल्ले या चाट सब इसके बिना अधूरे हैं. घर पर झटपट और बिना किसी झंझट के बनने वाली चटनी बनाना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं खजूर-इमली की चटनी कैसे बनाएं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:59 PM IST
आपने कभी खाई है क्या खजूर-इमली की चटनी? ज्यादा सोचें नहीं घर में झटपट कर लें तैयार

Festive Food Ideas: त्यौहारों की शुरुआत हो गई है.हर घर में रौनक लौट आई है.  इन त्यौहारों की रौनक और भी बढ़ जाती है जब किचन में कुछ स्पेशल बनता है. घर में जब भी कुछ स्पेशल बने तो साथ में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो स्वाद को और भी बढ़ा दे. खजूर-इमली की चटनी वही सीक्रेट है जो किसी भी डिश के स्वाद को और बढ़ा देती है.इसे प्यार से सौंठ की चटनी भी कहा जाता है, चाट से लेकर हर स्पेशल फूड की यह जान है. इसका खट्टा मीठा और मसालेदार स्वाद हर किसी को पसंद आता है. यह चटनी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इसकी खुशबू और रंगत भी खाने के मन को और बढ़ा देती है. आइए जानते हैं कि घर ही कम से कम समय में खजूर इमली की चटनी कैसे तैयार करें.

नोट कर लीजिए सामग्री

खजूर 
बिना बीज की इमली, 
गुड़ (चीनी भी ले सकते हैं) 
भुना जीरा पाउडर, 
लाल मिर्च पाउडर 
सूखी अदरक का पाउडर
और काला नमक
पानी

कैसे बनाएं ये खास चटनी 
इमली और खजूर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इमली और खजूर को गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें. इसके बाद गुड़ और मसालों के साथ इसे मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं. जब यह अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, तो इसे छान लें जिससे जो भी रेशे और बीज हों निकल जाएं. अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें और फिर एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दें. बस इस तरह से आप घर पर ही मिनटों में स्वादिष्ट और सेहतमंद इमली और खजूर की चटनी तैयार कर सकते हैं.

सेहत के लिए भी फायदेमंद है यह चटनी
इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है. यह डाइजेशन को सही करती है. इसका कारण है कि खजूर और इमली दोनों ही पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं. इमली डाइजेशन को बेहतर बनाती है और खजूर में मौजूद फाइबर कब्ज और अपच जैसी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं. खजूर में आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे खनिजों की पर्याप्त मात्रा होती है. वहीं विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स  से इमली भरी होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. यह चटनी न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे बनाना काफी आसान है और इसे फ्रिज में कई हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हैं.

