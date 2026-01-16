Advertisement
trendingNow13075965
Hindi Newsलाइफस्टाइलऑप्शंस की भीड़ में उलझे यंगस्टर्स! Gen Z में तेजी से बढ़ रहा है Decision Fatigue, जानें इसके लक्षण

ऑप्शंस की भीड़ में उलझे यंगस्टर्स! Gen Z में तेजी से बढ़ रहा है Decision Fatigue, जानें इसके लक्षण

Decision Fatigue: आजकल लोगों के पास हर किसी चीज में बहुत से ऑप्शंस मौजूद होते हैं. कई लोग इसे आजादी मानते हैं तो बहुत से लोग इस ऑप्शंस की भीड़ में खुद को काफी थका हुआ महसूस करते हैं. आजकल Gen Z में तेजी से Decision Fatigue भी बड़ रहा है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑप्शंस की भीड़ में उलझे यंगस्टर्स! Gen Z में तेजी से बढ़ रहा है Decision Fatigue, जानें इसके लक्षण

आज की Gen Z के पास हर रास्ते में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं ह.  क्या पहनना है क्या खाना है कौन सा करियर चुनना है कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है और किससे बात करनी है हर कदम पर सैकड़ों ऑप्शंस सामने होते हैं. बाहर से ये आजादी और लग्जरी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर ये ऑप्शन दिमाग को थका रहे हैं. इसी मानसिक थकान को Decision Fatigue कहा जाता है जहां बार बार फैसले लेने की मजबूरी इंसान को कंफ्यूज, थका हुआ और चिड़चिड़ा बना देती है.

क्या है Decision Fatigue
डिसीजन फटीग का सीधा मतलब है लगातार फैसले लेने से दिमाग का थक जाना. Gen Z डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी पीढ़ी है जहां हर चीज के कई विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं. इसका असर मूड, नींद, काम की क्वालिटी, और मेंटल हेल्थ पर साफ नजर आता है. हालांकि डिसीजन फटीग कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन अगर समय रहते इसे समझा न जाए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना सकती है.

ऑप्शंस की तलाश
आज के यंगस्टर्स सुबह उठते ही फैसले लेने लगते हैं अलार्म स्नूज करें या नहीं, कौन सा आउटफिट पहनें, कौन सा रील देखें, कौन सा कैफे ट्राय करें और कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर रहेगा. सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हर चीज में ऑप्शंस की संख्या कई गुना बढ़ा दी है. हर चीज की तुलना हर जगह मौजूद है ऐसे में दिमाग हर समय सोचता रहता है कि कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे थकान में बदलने लग जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है लक्षण
डिसीजन फटीग के कुछ लक्षण बेहद ही आम होते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, फैसले टालते रहना, हर ऑप्शन को देखकर भी संतुष्ट न होना, दिन के आखिर में बहुत ज्यादा थकान महसूस होना और कभी कभी बिल्कुल भी फैसला न ले पाना. कई बार लोग खाने का मेन्यू देख कर भी फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या खाना है. Gen Z में इसके बढ़ने की एक बड़ी वजह FOMO जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. हर ऑप्शन को बेस्ट मानने की कोशिश दिमाग पर दबाव बनाती है इसके अलावा मल्टी टास्किंग और हर वक्त ऑनलाइन रहना भी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. 

कैसे बचे
इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी डेली लाइफ में ऑप्शन को सीमित करना. हर चीज में परफेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है ये समझना बेहद ही जरूरी होता है. इसके अलावा छोटे फैसलों को सिंपल रखें जैसे कपड़ों या खाने का बेसिक रूटीन बना लें. खुद पर भरोसा करना सीखें इसके अलावा नींद पूरी लेना और दिमाग को आराम देना भी Decision Fatigue से बचाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

decision fatigueGen Z Generationdecision fatigue in gen z

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब