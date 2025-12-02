Advertisement
सर्दियों में डाइट को लेकर ना करें ये एक गलती, नहीं तो सेहत को हो सकता है नुकसान!

सर्दियों के मौसम में अक्सर ठंड की वजह से प्यास नहीं लगती हैं. ठंडी हवा की वजह, हीटर की वजह से शरीर अंदर ही अंदर सूखने लगता है. ऐसे में कम पानी पीना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:56 PM IST
सर्दियों में डाइट को लेकर ना करें ये एक गलती, नहीं तो सेहत को हो सकता है नुकसान!

सर्दियों में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है. ठंडी हवा, हीटर और सूखा वातावरण की वजह से शरीर धीरे-धीरे अंदर से सूखने लगता है. कई लोग पानी पीना भूल जाते हैं और यही छोटी सी आदत धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन का बड़ा कारण बन जाती है. डॉक्टर बताते हैं कि हर 10वां मरीज सर्दियों में पानी की कमी से परेशान होता है और इस समस्या को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मियों की समस्या नहीं है, सर्दियों में भी यह छुपा हुआ खतरा बना रहता है.

पानी की कमी
जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो कई प्रक्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं. ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, किडनी ठीक से टॉक्सिन नहीं निकाल पाती, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ता है और इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है. इसके शुरुआती संकेतों में सिरदर्द, थकान, त्वचा का रूखा होना, होठ फटना, पेशाब का गहरा रंग, मांसपेशियों में खिंचाव, तेज दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर गिरना और हल्का चक्कर आना शामिल हैं. बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस स्थिति में सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं.

वात की समस्या
आयुर्वेद में इसे 'त्रिष्णा विकार' कहा गया है. पानी की कमी से रसधातु कमजोर हो जाती है, अग्नि मंद पड़ती है और वात बढ़ने लगता है. इससे शरीर शुष्क हो जाता है, ऊर्जा घटती है और कब्ज या गैस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि शरीर का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा पानी है और इसके बिना शरीर की सभी कार्यप्रणालियां प्रभावित होती हैं.

गुनगुना पानी का करें सेवन
सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना, दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी लेना और भोजन से 30 मिनट पहले पानी पीना. खाना खाते समय ज्यादा पानी न पिएं. सर्दियों में भी 7-8 गिलास पानी जरूरी है. अगर शारीरिक मेहनत ज्यादा है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं. गुनगुना पानी सर्दियों में सबसे बेहतर रहता है. पेशाब रोकने की आदत भी खतरे को बढ़ा सकती है. यह किडनी पर दबाव डालता है, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और यूटीआई की संभावना बढ़ जाती है. ब्लैडर कमजोर होने लगता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

