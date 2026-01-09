Opinion: शादी के बाद भी क्यों नहीं खत्म होती महिला की पर्सनल फ्रीडम? जानें अबॉर्शन से जुड़े कानून पर HC का नया फैसला

Opinion: भारतीय समाज में आज भी कुछ महिलाएं शादी के बाद भी आजाद नहीं हैं. जहां एक तरफ समाज आगे बढ़ रहा है वहीं, कुछ लोग आज भी महिलाओं की पर्सनल फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं. दरअसल, शादी के बाद कुछ महिलाओं की जिंदगी के फैसले जैसे, कब बाहर जाना है, जॉब करनी है या नहीं और मां बनना है या नहीं उनके पति या परिवार के लोग लेते हैं. शादी के बाद अक्सर पतियों को लगता है कि पत्नी के शरीर और उनके फैसलों पर उनका ही अधिकार है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि किसी भी महिला को जबरन गर्भधारण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. ऐसा करना उनकी शारीरिक अखंडता (Bodily Autonomy) का उल्लंघन है.

अबॉर्शन के लिए पति की अनुमति नहीं

अबॉर्शन को लेकर अधिकतर भारतीय महिलाओं को लगता है कि पति की मंजूरी के बिना अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है, अबॉर्शन के लिए पति की सहमति जरूरी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अबॉर्शन के लिए पति की अनुमति कोई कानूनी शर्त नहीं है. इसका अर्थ है कि अबॉर्शन के लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं है.

शादी के बाद भी क्यों नहीं खत्म होती महिला की पर्सनल फ्रीडम?

भारतीय समाज में शादी केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं है बल्कि यह दो परिवार का मिलन और वंश को आगे बढ़ाने की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में अक्सर महिला अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर खुद से फैसला नहीं लेती है बल्कि यह सामूहिक फैसला मान लिया जाता है. इसमें पति की इच्छा, ससुराल की अपेक्षाएं, समाज का दबाव आदि शामिल होते हैं. जिस वजह से कहीं ना कहीं महिला की पर्सनल फ्रीडम छिप जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां बनना या न बनना अधिकार है या अनुमति

कुछ मामलों में महिला मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है. लेकिन शादी के बाद तो बच्चा होना जरूरी है, बच्चा होना हैप्पी मैरिज की पहचान है, इस तरह की सोच किसी भी महिला को प्रेग्नेंसी के लिए मजबूर कर देती है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने इन्हीं मजबूरी पर सीधा सवाल खड़ा किया है. हाई कोर्ट ने साफ किया है कि कानून के अनुसार मातृत्व कोई कर्तव्य नहीं यह महिला की पसंद है, गर्भधारण करना या न करना महिला का निजी फैसला है. शादी इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकती है. कानून में पति की सहमति को जरूरी नहीं बताया गया है.

क्या है अबॉर्शन कानून

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट महिला की सेहत और सहमति को महत्व देता है.

1. सबसे पहले महिला की सहमति जरूरी है.

2. महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत अहम है.

3. प्रेग्नेंसी के दौरान महिला की सेहत और लाइफ को खतरा हो या फिर भ्रूण में किसी गंभीर मानसिक/शारीरिक बीमारी होने का जोखिम हो तो डॉक्टर की सलाह पर 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराया जा सकता है.

4. 24 सप्ताह के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में और कोर्ट की अनुमति के बाद ही अबॉर्शन कराया जा सकता है.

5. अबॉर्शन केवल सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. इस खबर में लेखक के निजी विचार है.

Puffy Eyes से राहत पाने के लिए अपना सकते हैं ये 4 सबसे असरदार तरीके