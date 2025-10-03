Advertisement
दिल्ली के इन 5 बदनाम मार्केट्स में संभलकर करें शॉपिंग, कभी भी कट सकती है आपकी जेब

दिल्ली के कई मार्केट्स शॉपिंग और मस्ती के लिए बेस्ट हैं, लेकिन यहां जेबकतरों से बचना भी जरूरी है. अगर आप अलर्ट रहेंगे तो शॉपिंग का मजा दोगुना हो जाएगा और आपका कीमती सामान भी सेफ रहेगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:08 AM IST
Delhi Markets With Pick Pockets: दिल्ली शॉपिंग के लिए जन्नत मानी जाती है. यहां हर बजट और हर पसंद के लिए मार्केट्स मिल जाते हैं. लेकिन हर भीड़भाड़ वाली जगह के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है, वो है पॉकेटमारी. देश की राजधानी के कई बाजार अपनी किफायती खरीदारी और भीड़भाड़ के साथ-साथ जेबकतरों के लिए भी मशहूर हैं. अगर आप वहां शॉपिंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभलकर चलें, वरना आपकी जेब कभी भी कट सकती है. आइए जानते हैं ऐसे 5 बदनाम मार्केट्स के बारे में.

1. सरोजिनी नगर मार्केट
दिल्ली का सबसे मशहूर और भीड़भाड़ वाला मार्केट, जहां ट्रेंडी कपड़े बेहद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं. लेकिन यहां भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पॉकेटमार आसानी से फायदा उठा लेते हैं. अक्सर ट्रायल करते समय या मोलभाव करते हुए लोग अपनी जेब पर ध्यान नहीं दे पाते और नुकसान हो जाता है.

2. लाजपत नगर मार्केट
यहां हर रोज हजारों लोग शॉपिंग करने आते हैं. खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए यह फेवरेट मार्केट है. लेकिन भीड़भाड़ और छोटी-छोटी गालियों में जेबकतरों की नजर हमेशा शिकार पर रहती है. यहां बैग या फोन चोरी होना आम बात है.

3. चांदनी चौक
पुरानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इस मार्केट में हर दिन लाखों लोग आते हैं. शादी का सामान, ज्वैलरी, कपड़े और स्ट्रीट फूड यहां खूब बिकता है. लेकिन गलियां इतनी तंग और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि जेबकतरे आसानी से अपना काम कर जाते हैं. कई बार खरीदारी के साथ-साथ लोगों के पर्स और मोबाइल भी गायब हो जाते हैं.

4. करोल बाग
इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक हर चीज यहां मिलती है. ये मार्केट हमेशा चहल-पहल से भरा रहता है. भीड़भाड़ और धक्का-मुक्की के बीच पॉकेटमारों को अच्छा मौका मिल जाता है. अगर आप करोल बाग जा रहे हैं तो अपने बैग को आगे पकड़कर रखें और कैश ज्यादा न रखें.

5. पालिका बाजार (कनॉट प्लेस)
दिल्ली का ये अंडरग्राउंड मार्केट युवाओं की पहली पसंद है. सस्ती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कपड़ों के लिए यहां लोग बड़ी तादाद में आते हैं. लेकिन बंद गलियारों और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर जेबकतरे और चोर आसानी से अपना काम कर जाते हैं.

कैसे बचें जेबकतरों से?

1. ज्यादा कैश लेकर न जाएं, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें.
2. बैग और पर्स हमेशा अपने सामने की तरफ रखें.
3. भीड़ में धक्का-मुक्की से बचें और सतर्क रहें.
4. अपने मोबाइल और कीमती सामान को सेफ जगह पर रखें.
5. खरीदारी में मशगूल होकर अपनी जेब और बैग पर से ध्यान न हटाएं.

