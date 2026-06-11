दिल्ली की महिलाओं पर बढ़ रहा मोटापे का खतरा, NFHS-6 रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के अधिक वजन (ओवरवेट) या मोटापे से ग्रस्त पुरुषों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है. हालांकि, महिलाओं में मोटापे की दर बढ़ी है और पुरुषों व महिलाओं दोनों में मधुमेह (डायबिटीज) से जुड़े संकेतकों में ग्रोथ देखने को मिली है.
नेशलन फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार दिल्ली के पुरुष फिट तो रहे हैं लेकिन महिलाओं में मोटापे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.
सर्वे के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच मोटापे के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. दिल्ली के पुरुषों में मोटापे के मामले कम हो रहे हैं. वहीं महिलाओं में मोटापा अधिक देखने को मिल रहा है. अधिकतर लोग बढ़ते वजन को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन मोटापा बीमारियों को घर होता है.
मोटापे की वजह से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है. दरअसल मोटापे की वजह से मेटाबॉलिक रेट सही नहीं होता है जिस वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है. वहीं लोगों को लगता है कि उनका वजन कम है वह फिट है. तो ऐसा नहीं हैं. अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है तो आपको डायबिटीज हो सकता है.
महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस सही नहीं है तो इससे बॉडी फैट बढ़ता है. आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफी खराब है. महिलाएं जॉब कर रही हैं. लंबे समय तक ऑफिस में सीटिंग जॉब और अनहेल्दी डाइट की वजह से भी उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा प्रेग्नेंसी के बाद भी महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ जाता है.
महिलाओं के बढ़ने वजन का कारण PMOS भी हो सकता है. हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ना केवल वजन बढ़ता है बल्कि डायबिटीज और इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है.
अगर आप लंबे समय तक सीटिंग जॉब करते हैं तो रोजाना 30 मिनट तक फिजिकली एक्टिव रहें. जाना वॉक करें, इसके अलावा जिम भी जा सकते हैं.
डाइट में फाइबर, प्रोटीन का सेवन करते हैं. इसके लिए आप डाइट में हरी सब्जियां, फल का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.
दिनभर पानी का सेवन करें. पानी का सेवन करने से वजन कंट्रोल रहता है. दिनभर में 3 लीटर पानी पीना चाहिए.
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