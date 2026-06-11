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दिल्ली की महिलाओं पर बढ़ रहा मोटापे का खतरा, NFHS-6 रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

भारत में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है. NFHS-6 कि रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पुरुष तो फिट हो रहे हैं लेकिन महिलाओं में मोटापे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:10 PM IST
दिल्ली की महिलाओं पर बढ़ रहा मोटापे का खतरा, NFHS-6 रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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