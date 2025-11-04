Advertisement
trendingNow12988767
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डेंगू बुखार के इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, इन देसी उपाय से मिलेगा आराम!

इन डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं. डेंगू से बचाव के लिए आप इन घरेलू उपाय की मदद ले सकते हैं. इन उपाय की मदद से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेंगू बुखार के इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, इन देसी उपाय से मिलेगा आराम!

बरसात के मौसम के बाद से ही डेंगू की शुरुआत हो जाती है, और अक्टूबर-नवंबर तक डेंगू बच्चों से लेकर बड़ों तक को संक्रमित करता है. डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और शरीर में तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द, उल्टी और त्वचा पर चकत्ते निकलना और आंखों के पीछे दर्द जैसे कई लक्षण दिखते हैं, लेकिन कुछ तरीकों से डेंगू के बुखार से बचाव किया जा सकता है.

नारियल तेल का इस्तेमाल 
खुद को मच्छरों से बचाने के लिए कपूर और नारियल के तेल को आंच पर हल्का गर्म कर लें और एक मिश्रण तैयार कर लें. इसे ठंडा होने पर अपने हाथ-पैरों पर लगाएं, जहां मच्छर काटने की संभावना ज्यादा होती है. इस मिश्रण से शरीर पर एक परत तैयार हो जाएगी, जिसकी महक से मच्छर पास नहीं आते. कपूर की महक मच्छरों को पसंद नहीं है. इसका इस्तेमाल बड़ों से लेकर बच्चों तक पर किया जा सकता है.

छोटी इलायची का सेवन
अगर किसी को डेंगू हो गया है, तो मुंह में छोटी इलायची रखना अच्छा होता है. हरी इलायची में एंटीऑक्सिडेंट और सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं. इसके लिए मुंह के अंदर दोनों तरफ इलायची को रखें लेकिन उसे निगलें नहीं, बस चूसते रहें. इससे बुखार में आराम मिलेगा और प्लेटलेट्स भी बराबर रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पपीते के रस का सेवन 
इसके साथ ही पपीते के पत्तों का रस भी शामिल कर सकते हैं. डेंगू होने पर सबसे ज्यादा कमी प्लेटलेट्स में आती है और सही संख्या में प्लेटलेट्स को बनाए रखने के लिए पपीते के पत्तों को उबाल कर काढ़ा बनाकर लेना चाहिए. इससे प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य रहेगी. इसके साथ ही गिलोय का रस और धनिए का पानी भी लिया जा सकता है.

इन चीजों का करें सेवन 
डेंगू हो जाने पर आहार में भी परिवर्तन लाना चाहिए. इसके लिए सूप, मूंग दाल का दलिया, नारियल पानी, नींबू पानी और शहद जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए. डेंगू हो जाने के बाद शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है. घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है. ऐसे में दर्द से राहत पाने के लिए हल्दी के साथ दूध लेना चाहिए. यह शरीर में होने वाले दर्द से राहत देगा.

इनपुट -आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
Maharashtra news
महाराष्ट्र में मछुआरों को मिला किसान का दर्जा, पूरे देश में लागू हो सकता है मॉडल !
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी