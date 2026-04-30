त्वचा को मुरझा रही है डेंगू-मलेरिया वाली क्रीम, मिनटों में खराब हो सकती है आपकी स्किन; जानें क्या कहती है डॉक्टर की राय

हर साल भारत में डेंगू और मलेरिया से लोगों की जान चली जाती है. भारत के लिए डेंगू और मलेरिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. मच्छर से बचाव के लिए लोग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. Dermatologist-Svastam wellness Dr Neeharika goyal का कहना है कि क्रीम वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से स्किन को नुकसान हो सकता है.

केमिकल से स्किन हो सकता है नुकसान

डर्मेटोलॉजिस्ट्स का कहना है कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स को रिसर्च के बाद भी बनाया जाता है. क्रीम में ऐसे इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं. लेकिन इसके बाद भी क्रीम लगाने से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. अगर क्रीम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है.

हो सकती है ये समस्या

एक्सपर्ट का कहना है कि क्रीम का इस्तेमाल करना सुरक्षित है. लेकिन इसके बाद भी क्रीम का इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं. क्रीम का ज्यादा और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन पर रिएक्शन हो सकते हैं. जैसे जलन, रैशेज और लालिमा आदि. अगर आपकी स्किन संवेदनशील है या फिर एक्जिमा की दिक्कत है तो क्रीम लगाने से रैशेज और जलन की समस्या हो सकती है.

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इन लोगों को नहीं लगानी चाहिए क्रीम

मच्छर भगाने वाली क्रीम ज्यादातर लोगों के नुकसान नहीं पहुंचाती है लेकिन इन लोगों को क्रीम नहीं लगानी चाहिए. 2 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को क्रीम नहीं लगाती है. दरअसल बच्चों की स्किन पतली और बेहद नाजुक होती है ऐसे में क्रीम में मौजूद केमिकल्स की वजह से स्किन पर चकत्ते और एलर्जी की समस्या हो सकती है. वहीं जिन लोगों की स्किन डिजीज की समस्या है उन्हें भी मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.