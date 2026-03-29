नींद की क्वालिटी बेहतर करने के लिए डाइट में शामिल करें हर्बल ड्रिंक्स, एक्सपर्ट ने बताया घर में तैयार करने का आसान नुस्खा

हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी मॉर्निंग रूटीन होना बेहद जरूरी है. दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है. रात की अच्छी नींद के लिए दिन की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए. नींद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. रात को सोने से शरीर खुद को रिपेयर करता है. अगर नींद पूरी नहीं होती है तो डाइजेशन और दिमाग पर असर पड़ता है. शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं अच्छी नींद के लिए किन ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए.

अच्छी नींद

अच्छी नींद के लिए बिस्तर में जाने से पहले खुद को स्ट्रेस फ्री रखें. कुछ लोग सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. जब शरीर स्ट्रेस फ्री होता है तो नींद अच्छी आती है. आप डाइट में इन ड्रिंक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन ड्रिंक्स का सेवन करने से आपको अच्छी नींद आएगी.

हर्बल ड्रिंक्स

नींद की गुणवत्ता करने के लिए कुछ हर्बल ड्रिंक्स और घरेलू उपाय कर सकते हैं. कैमोमाइल चाय का सेवन करने से आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी. इस चाय का सेवन करने से तनाव कम होता है. जिससे शरीर को आराम मिलता है.

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हल्दी दूध

हल्दी दूध में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि शरीर को रिलैक्स करता है. हल्दी वाला दूध पीने से इम्युनिटी भी बढ़ती है. दूध पीने से दिमाग शांत रहता है. रोजाना दूध पीने से दिमाग शांत रहता है. जल्दी नींद लाने में मददगार सहायक होता है.

गुनगुने पानी में पैर धोना

सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धोना चाहिए. लैवेंडर ऑयल की खुशबू मानसिक तनाव को कम करता है.आप सोने से पहले गुनगुने पानी से पैर धो सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल फोन और स्क्रीन से दूरी बनाना. सोने पहले अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.