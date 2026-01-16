Advertisement
trendingNow13076996
Hindi Newsलाइफस्टाइलचेहरे पर आएगा ग्लो, आयुर्वेद से जानें देसी घी के फायदे!

चेहरे पर आएगा ग्लो, आयुर्वेद से जानें देसी घी के फायदे!

आयुर्वेद में घी को काफी महत्व दिया गया है. घी का सेवन करने से शरीर को पौष्टिक तत्व मिलते हैं. भारतीय घरों में लंबे समय से घी का सेवन किया जा रहा है. आइए जानते हैं घी का सेवन करने के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे पर आएगा ग्लो, आयुर्वेद से जानें देसी घी के फायदे!

आयुर्वेद में घी को 'अमृत' कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा के लिए अत्यंत पौष्टिक और लाभकारी है. मिठाई हो या नमकीन, घी के सेवन से तन-मन दोनों को कई लाभ मिलते हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, घी सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि सेहत के लिए अमृत समान है. पीढ़ियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला देसी घी आज भी उतना ही खास है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गुणों की भरमार है, जो आधुनिक जीवन की कई समस्याओं का समाधान देता है.

घी के पोषक तत्व 
आयुर्वेद कहता है सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए घी अमृत है. इसे अपनाकर आप प्राकृतिक तरीके से मजबूत हड्डियां, मजबूत इम्युनिटी और तनाव खत्म कर सकते हैं. वहीं, चमकदार चेहरा भी पा सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, घी पाचन अग्नि को तेज करता है, आंतों को चिकना रखता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है. यह इम्युनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से बचाव होता है. घी में मौजूद विटामिन ए, डी, ई और के हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं. साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से भी बचाव में कारगर हैं.

घी के फायदे 
आज की व्यस्त और अनियमित दिनचर्या में तनाव और चिंता आम बात बन चुकी है. ऐसे में घी दिमाग को शांत करता है, नींद सुधारता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. यही नहीं घी त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसके नियमित सेवन से त्वचा नरम, चमकदार और जवां रहती है. यह ड्राई स्किन, झुर्रियों और दाग-धब्बों को कम करता है. घी को बाहर से लगाने पर भी त्वचा को गहरा पोषण मिलता है. घी सत्वगुण से भरपूर होने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है.

Add Zee News as a Preferred Source

घी का कैसे करें सेवन 
आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी या दूध में एक चम्मच घी मिलाकर पिएं. घी को रोटी, सब्जी, दाल या खिचड़ी में थोड़ा डालकर भी खा सकते हैं. रात को सोने से पहले गर्म दूध में घी मिलाकर पिएं, यह तनाव कम करता है और अच्छी नींद लाता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार घी की मात्रा संतुलित रखें, सामान्य व्यक्ति के लिए 1-2 चम्मच घी रोज काफी है. इससे अधिक मात्रा से कफ बढ़ सकता है. देसी गाय का घी सबसे अच्छा माना जाता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे