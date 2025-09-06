नाभि में घी लगाना, एक नहीं चार परेशानियों में रामबाण है ये नुस्खा, इस वक्त लगाना सबसे सही

Desi Ghee in Navel: आयुर्वेद में शरीर के हर अंग की अहमियत बताई गई है. इनमें से एक है नाभि, जिसे शरीर का सेंटर माना जाता है. बॉडी का ये पार्ट सिर्फ पैदाइश के वक्त ही यूजफुल नहीं होता बल्कि सेहत सुधारने में भी इसका बड़ा रोल है. पुराने जमाने में दादी-नानी अक्सर नाभि में तेल या घी लगाने की सलाह देती थीं. आज भी ये परंपरा साइंटिफिक नजरिए से सही साबित हो रही है. खासकर रात में सोने से पहले नाभि में घी लगाने से कई फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं कि ये छोटा सा नुस्खा एक साथ 4 बड़ी परेशानियों को दूर करने में कैसे मदद करता है.

1. स्किन की नमी और ग्लो बनाए रखता है

घी नेचुरल मॉइस्चराइजर है. जब इसे नाभि में लगाया जाता है, तो इसकी गर्माहट और न्यूट्रीशन स्किन तक पहुंचते हैं. इससे चेहरे की ड्राईनेस, फटी त्वचा और बेजान लुक में सुधार आता है. नाभि से पूरे शरीर तक इसका असर जाता है, जिससे स्किन नैचुरली ग्लो करने लगती है.

2. डाइजेस्टिव पावर को करता है स्ट्रॉन्ग

रात में नाभि पर घी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है. घी की तासीर शरीर में संतुलन बनाती है और कब्ज की परेशानी कम होती है. अगर आपको बार-बार एसिडिटी या गैस की शिकायत रहती है तो ये घरेलू उपाय काफी राहत देता है.

3. हार्मोनल बैलेंस में मददगार

आयुर्वेद के मुताबित नाभि शरीर के 72,000 से ज्यादा नसों का केंद्र है. नाभि में घी लगाने से हार्मोनल इम्बैलेंस में सुधार होता है. खासकर महिलाओं के लिए ये उपाय फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये पीरियड्स से जुड़ी दिक्कतें और मूड स्विंग्स को कम करने में मदद करता है.

4. जोड़ों के दर्द और कमजोरी में राहत

घी कुदरती तौर से सूजन कम करने और जोड़ों की जकड़न को दूर करने का काम करता है. नाभि में घी लगाने से धीरे-धीरे ब्ल सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती हैं.

रात में ही क्यों है फायदेमंद?

दिनभर के तनाव और भागदौड़ के बाद रात का समय शरीर के आराम का समय होता है. इस वक्त नाभि में घी लगाने से शरीर आसानी से इसे सोख लेता है और इसके गुण बेहतर तरीके से काम करते हैं. साथ ही, रात में नींद भी गहरी और सुकूनभरी आती है.

इन बातों का रखें ख्याल

1. शुद्ध और देसी घी का ही इस्तेमाल करें.

2. दो से तीन बूंद घी काफी होती है.

3. एलर्जी या ओवर ऑयली स्किन वाले लोग डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.